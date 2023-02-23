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Періс Гілтон розсекретила ім'я новонародженого сина

23 лютого 2023 15:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Періс Гілтон розсекретила ім'я новонародженого сина
Американська світська левиця Періс Гілтон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого місяця американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та її чоловіка, бізнесмена  Картера Реума, народився хлопчик.

І ось зараз у своєму Instagram 42-річна шоувумен розсекретила ім’я новонародженого сина. 

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Деталі 

Хлопчик отримав ім'я Фенікс Баррон Гілтон Реум. Зірка раніше говорила про те, що хоче назвати своїх дітей так, щоб їхні імена поєднувалися з її власним і так само асоціювалися з якимись містами чи країнами.

"Це ім'я я вигадала багато років тому, поки вивчала карту. Хочу, щоб мій син зростав з розумінням того, що життя складається зі злетів і падінь і що ми ніколи не повинні втрачати надії на світле майбутнє", — заявила Періс. 

Гілтон додала, що в імені Фенікс багато посилань до попкультури, але, що важливіше, так називають міфічну птицю, здатну відроджуватися з попелу: Друге ім'я Баррон зірка дала синові на честь свого покійного дідуся, власника мережі готелів Hilton Баррона Гілтона.

"Він завжди був моїм наставником, я дуже поважала мого дідуся, і ми були дуже близькі. Я сумую за ним щодня, тому мені дуже хотілося вшанувати його пам'ять", — розповіла Гілтон.

Періс з дідусем Барроном

Майбутню доньку Періс планує назвати Лондон Мерілін. Відзначимо, що сина світській левиці та її чоловіку народила сурогатна матір. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні чекає на появу сьомої дитини. Також ми розповідали, що голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі стали батьками вчетверте.

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