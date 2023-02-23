Періс Гілтон розсекретила ім'я новонародженого сина

Американська світська левиця Періс Гілтон

Наприкінці минулого місяця американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та її чоловіка, бізнесмена Картера Реума, народився хлопчик.

І ось зараз у своєму Instagram 42-річна шоувумен розсекретила ім’я новонародженого сина.

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Хлопчик отримав ім'я Фенікс Баррон Гілтон Реум. Зірка раніше говорила про те, що хоче назвати своїх дітей так, щоб їхні імена поєднувалися з її власним і так само асоціювалися з якимись містами чи країнами.

"Це ім'я я вигадала багато років тому, поки вивчала карту. Хочу, щоб мій син зростав з розумінням того, що життя складається зі злетів і падінь і що ми ніколи не повинні втрачати надії на світле майбутнє", — заявила Періс.

Гілтон додала, що в імені Фенікс багато посилань до попкультури, але, що важливіше, так називають міфічну птицю, здатну відроджуватися з попелу: Друге ім'я Баррон зірка дала синові на честь свого покійного дідуся, власника мережі готелів Hilton Баррона Гілтона.

"Він завжди був моїм наставником, я дуже поважала мого дідуся, і ми були дуже близькі. Я сумую за ним щодня, тому мені дуже хотілося вшанувати його пам'ять", — розповіла Гілтон.

Періс з дідусем Барроном

Майбутню доньку Періс планує назвати Лондон Мерілін. Відзначимо, що сина світській левиці та її чоловіку народила сурогатна матір.

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