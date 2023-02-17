Періс Гілтон відверто розповіла про материнство та знялась для обкладинки глянцю

Американська світська левиця Періс Гілтон

Наприкінці минулого місяця американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та бізнесмена Картера Реума народився хлопчик.

Гілтон взяла участь у фотосесії глянцю Harper's Вazaar та детально розповіла про материнство.

Деталі

Хлопчика зірковій парі народила сурогатна мати. В інтерв'ю Періс зізналася, що ніхто з її родини не знав про те, що у неї з'явиться дитина. Це стало відомо тільки після пологів.

"Все моє життя було публічним. У мене ніколи не було нічого для себе. Ми вирішили, що хочемо, щоб увесь цей досвід був для нас самих. Я хочу захищати сина і бути з ним кожну секунду, спрацьовує цей материнський інстинкт, якого в мене ніколи раніше не було. Я почуваюся наповненою", — зізналася світська левиця.

Періс Гілтон також розповіла, що поява малюка на світ змінила її погляди на життя. Тепер у голлівудської зірки нова мета — вона хоче, щоб у неї з'явилася дочка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні чекає на появу сьомої дитини. Також ми розповідали, що голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі стали батьками вчетверте.