"Ніхто не знав": Періс Гілтон відверто розповіла про материнство та знялась для обкладинки глянцю
Наприкінці минулого місяця американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та бізнесмена Картера Реума народився хлопчик.
Гілтон взяла участь у фотосесії глянцю Harper's Вazaar та детально розповіла про материнство.
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Деталі
Хлопчика зірковій парі народила сурогатна мати. В інтерв'ю Періс зізналася, що ніхто з її родини не знав про те, що у неї з'явиться дитина. Це стало відомо тільки після пологів.
"Все моє життя було публічним. У мене ніколи не було нічого для себе. Ми вирішили, що хочемо, щоб увесь цей досвід був для нас самих. Я хочу захищати сина і бути з ним кожну секунду, спрацьовує цей материнський інстинкт, якого в мене ніколи раніше не було. Я почуваюся наповненою", — зізналася світська левиця.
Періс Гілтон також розповіла, що поява малюка на світ змінила її погляди на життя. Тепер у голлівудської зірки нова мета — вона хоче, щоб у неї з'явилася дочка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні чекає на появу сьомої дитини. Також ми розповідали, що голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі стали батьками вчетверте.