Пэрис Хилтон рассказала про аборт в 20 лет и изнасиловании на вечеринке в 15 лет

Американская светская львица Пэрис Хилтон

В конце прошлого месяца американская светская львица Пэрис Хилтон впервые стала матерью. У нее и ее мужа, бизнесмена Картера Реума, родился мальчик. На этот счет 42-летняя знаменитость дала несколько больших интервью, в одном из которых раскрыла шокирующие подробности из прошлого.

О самых болезненных воспоминаниях Хилтон рассказала изданию Glamour.

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Пэрис призналась, что в возрасте 15 лет пережила изнасилование. В то время она жила в городе Палм-Спрингс вместе с бабушкой по материнской линии, но в выходные возвращалась в Лос-Анджелес и встречалась с друзьями в торговом центре. Там она познакомилась со старшими парнями, которые пригласили ее вместе с подругами на вечеринку.

Один из молодых людей настоял на том, чтобы Пэрис выпила алкогольный напиток, и девушка сразу почувствовала головокружение. Проснулась она через несколько часов одна и сразу поняла, что что-то произошло.

"Я помнила это. У меня были видения, как он, навалившись на меня, закрывает мне рот и шепчет на ухо, что мне все просто снится", — вспомнила страшную ситуацию Хилтон.

В 20 лет Пэрис столкнулась с необходимостью принять тяжелое решение. Она забеременела и сделала аборт.

"Я была ребенком, я просто не была к этому готова", — призналась звезда.

Пэрис также отметила, что женщина должна иметь право самостоятельно распоряжаться своим телом и никакой закон не должен вмешиваться в ее репродуктивное здоровье.

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Хилтон рассекретила имя новорожденного сына. Также мы рассказывали, что певицу Мадонну, исполнителя Джастина Бибера, Пэрис Хилтон и других американских звезд обвиняют в мошенничестве: дело на пять миллионов долларов.