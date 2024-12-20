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Абсолютно бездарна — відомий ведучий публічно принизив Камалію

20 грудня 2024 18:40
Марія Покровська - Редактор
В'ячеслав Соломка публічно принизив Камалію і назвав її розлучення фейком - відео
Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Марія Покровська - Редактор

Український телеведучий В'ячеслав Соломка різко висловився про український шоубізнес. Зокрема, шоумен розкритикував співачку Камалію та її творчість.

Своєю думкою Соломка поділився в коментарі "Люкс ФМ".

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Телеведучий зізнався, що його дратує лицемірство в українському шоубізнесі. Зокрема, те, як зірки спілкуються одне з одним заради вигоди.

У якості прикладу Соломка привів Камалію та заявив, що дружні стосунки зі співачкою її колеги підтримують лише заради того, аби бути присутніми на премії YUNA, яку вона організовує зі своїм ексчоловіком Мохаммадом Захуром.

"Мене дратує український шоубізнес, який в обличчя усміхається співачці Камалії, абсолютно бездарній, для того, аби потрапити на заходи, які вона організовує. Він знають з приводу її таланту та участі у шоубзнесі, але в очі їй це ніхто не каже, бо усі хочуть бути запрошені на премію YUNA", — заявив Соломка.

В'ячеслав Соломка
В'ячеслав Соломка. Фото: instagram.com/v_solomka

Не оминув ведучий і нещодавнє розлучення виконавиці з пакистанським мільярдером. На думку Соломки, подружжя влаштувало такий PR-хід, аби привернути увагу до творчості артистки.

"Коли Камалія оголосила про свій концерт у Жовтневому палаці, я подивився на продажі — нічого не продавалося. Але раптом за два тижні до концерту з'явилася гаряча новина — Камалія розлучається з Мохаммадом Захуром. Навіть якщо б і Захур хотів піти, там мама Камаілї Наталія Петрівна, пристебнула б його наручниками до батареї та не відпускала", — висловився шоумен.

Мохаммад Захур та Камалія
Мохаммад Захур та Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нещодавно Камалія пояснила, чому після розлучення залишила доньок жити з батьком.

Також ми писали, що В'ячеслав Соломка та інші українські зірки розсекретили свої гонорари за новорічні корпоративи.

скандал шоу-бізнес Камалія українські зірки телеведучі

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