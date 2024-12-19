Камалія зізналася, чому після розлучення із Захуром доньки залишилися з ним

Камалія з колишнім чоловіком та доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Доньки співачки Камалії та її колишнього чоловіка, бізнесмена Мохаммада Захура, після розлучення подружжя залишилися мешкати із батьком. Співачка зізналася, що таке серйозне рішення було не спільним.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Oboz.ua.

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Наразі зіркова матуся живе зі своїми доньками, 11-річними Арабеллою та Мірабеллою, живе на дві країни. Дівчата після розлучення співачки з чоловіком залишилися жити із батьком у Великій Британії, де зараз навчаються у приватній школі.

Як зізналася Камалія, Захур самостійно прийняв таке рішення, а її просто поставив перед фактом. Причиною цього стали релігійні погляди бізнесмена, а також безпекова ситуація в Україні.

"Це не моє рішення, а колишнього чоловіка. І, на жаль, я на нього вплинути не могла. Чому? Бо він — мусульманин. І за його законами діти залишаються з чоловіком. Захур сказав, що йде війна і він не хоче ризикувати дітьми. І тому планує, що вони поки що будуть жити в Лондоні, вчитися там. Я була згодна з цим рішенням, бо, як будь-яка мама, розуміла всі ризики. А потім між нами з чоловіком сталося те, що сталося.

Наразі мені здається, що вже можна було, напевно, їм повернутися додому. Але він боїться за дівчат, тому поки таке рішення не ухвалене. Окрім того, переживає за їхню освіту, там все ж таки краще, бо тут здебільшого через повітряні тривоги, самі розумієте, яке буде навчання", — поділилася артистка.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка поділилася, що дуже сумує за своїми донечками. Тривала розлука вплинула на стосунки між ними і, за словами зірки, вони із дівчатами стали ближче.

"Ми кожен день маємо довгі розмови по відеозв'язку. Інколи по кілька разів. Як є час в них і в мене — ми розмовляємо. Я стараюся якомога частіше їх провідувати. Вони приїздять, коли мають канікули. П'ять разів на рік гарантовано бувають у Києві, в будинку, де виросли. Вони стали ближче до мене, ніж це було раніше. Навіть можуть поскаржитись трохи на тата. В чомусь незначному, у дрібницях якихось, бо серйозних конфліктів між ними не буває, він хороший батько. Вони інколи навіть заявляють (раніше я не чула такого від них), що хочуть жити зі мною. Так і кажуть: не хочемо з татом, хочемо — з мамою", — розповіла Камалія.

Співачка Камалія з доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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