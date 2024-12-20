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Совершенно бездарная — известный ведущий публично унизил Камалию

20 декабря 2024 18:40
Мария Покровская - Редактор
Вячеслав Соломко публично унизил Камалию и назвал ее развод фейком — видео
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Мария Покровская - Редактор

Украинский телеведущий Вячеслав Соломко резко высказался об украинском шоу-бизнесе. В частности, шоумен подверг критике певицу Камалию и ее творчество.

Своим мнением Соломко поделился в комментарии "Люкс ФМ".

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Телеведущий признался, что его раздражает лицемерие в украинском шоу-бизнесе. В частности, то, как звезды общаются друг с другом ради выгоды.

В качестве примера Соломко привел Камалию и заявил, что дружеские отношения с певицей ее коллеги поддерживают лишь ради того, чтобы присутствовать на премии YUNA, которую она организует со своим экс-мужем Мохаммадом Захуром.

"Меня раздражает украинский шоубизнес, который в лицо улыбается певице Камалии, абсолютно бездарной, чтобы попасть на мероприятия, которые она организует. Он знают по поводу ее таланта и участия в шоубзнесе, но в глаза ей это никто не говорит, потому что все хотят быть приглашены на премию YUNA", — заявил Соломко.

Вячеслав Соломко
Вячеслав Соломко. Фото: instagram.com/v_solomka

Не обошел ведущий и недавний развод исполнительницы с пакистанским миллиардером. По мнению Соломки, супруги устроили такой PR-ход, чтобы привлечь внимание к творчеству артистки.

"Когда Камалия объявила о своем концерте в Октябрьском дворце, я посмотрел на продажи — ничего не продавалось. Но вдруг за две недели до концерта появилась горячая новость — Камалия разводится с Мохаммадом Захуром. Даже если бы и Захур хотел уйти, там мама Камалии Наталья Петровна, пристегнула бы его наручниками к батарее и не отпускала", — высказался шоумен.

Мохаммад Захур и Камалия
Мохаммад Захур и Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Недавно Камалия объяснила, почему после развода оставила дочерей жить с отцом.

Также мы писали, что Вячеслав Соломко и другие украинские звезды рассекретили свои гонорары за новогодние корпоративы.

скандал шоу-бизнес Камалия украинские звезды телеведущие

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