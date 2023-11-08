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Адель планує "розв'язатися" після трьох місяців без алкоголю

8 листопада 2023 16:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Адель планує "розв'язатися" після 3-х місяців без алкоголю
Співачка Адель. Фото: Columbia Records
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка Адель під час свого концерту у Лас-Вегасі розповіла, що планує знову почати пити алкоголь, адже матиме недовгу відпустку після свого туру. Співачка на три з половиною місяці відмовлялася від алкоголю, адже переживала, що вона зловживає міцними напоями. 

Про це пише Daily Mail

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Адель під час свого концерту розповіла про плани скасувати самовільну заборону на вживання алкоголю, поки вона буде насолоджуватися відпочинком у Лас-Вегасі, адже її тур добігає кінця. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Співачка вже не пила більше трьох місяців, проте зізналася, що сумує за алкоголем. 

 

Адель
Адель п'є пиво. Фото: Alan Davidson

"Це нудно. Я маю на увазі, що я буквально була на межі алкоголізму протягом останніх двадцяти років, але я дуже сумую за цим. Я ще й відмовилася від кофеїну", — поскаржилася Адель. 

Вона також зізналася, що хотіла б випити червоного вина і навіть зберегла дорогу пляшку для такого випадку. 

"Я просто збираюся заспокоїтися. Тим паче, зараз ідеальна погода для червоного вина", — зазначила співачка. 

У той самий час Адель згадала, що коли працює, від червоного вина відмовляється категорично. 

"Я не можу пити червоне вино, коли співаю. Один келих уносить мене. Потім найжахливіше похмілля, весь рот і язик червоніє. Я виглядаю як катастрофа, і це просто позбавляє мене голосу", — поділилася Адель. 

Тож тепер її улюблений напій: газована вода з білим вином і льодом. 

 

Адель
Адель п'є вино. Фото: The News International

Раніше Адель розповідала, що під час карантину могла випити чотири пляшки вина ще до обіду. А у лютому 2022 року п’яна Адель плакала в гей-барі в Лондоні, де до цього вона роздяглася до бюстгальтера, танцювала на пілоні на сцені перед танцівницями, впала та виступила з дискусією щодо премії BRIT.

 

Адель
П'яна Адель у лютому 2022 року. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що Адель не впізнати брюнеткою з глибоким декольте і "кривавим" манікюром. 

Також ми писали, що Адель запідозрили у таємному весіллі. 

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