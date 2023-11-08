Адель планує "розв'язатися" після 3-х місяців без алкоголю

Адель планує "розв'язатися" після трьох місяців без алкоголю
Співачка Адель під час свого концерту у Лас-Вегасі розповіла, що планує знову почати пити алкоголь, адже матиме недовгу відпустку після свого туру. Співачка на три з половиною місяці відмовлялася від алкоголю, адже переживала, що вона зловживає міцними напоями.
Про це пише Daily Mail.
Ледь не стала алкоголіком
Адель під час свого концерту розповіла про плани скасувати самовільну заборону на вживання алкоголю, поки вона буде насолоджуватися відпочинком у Лас-Вегасі, адже її тур добігає кінця.
Співачка вже не пила більше трьох місяців, проте зізналася, що сумує за алкоголем.
"Це нудно. Я маю на увазі, що я буквально була на межі алкоголізму протягом останніх двадцяти років, але я дуже сумую за цим. Я ще й відмовилася від кофеїну", — поскаржилася Адель.
Вона також зізналася, що хотіла б випити червоного вина і навіть зберегла дорогу пляшку для такого випадку.
"Я просто збираюся заспокоїтися. Тим паче, зараз ідеальна погода для червоного вина", — зазначила співачка.
У той самий час Адель згадала, що коли працює, від червоного вина відмовляється категорично.
"Я не можу пити червоне вино, коли співаю. Один келих уносить мене. Потім найжахливіше похмілля, весь рот і язик червоніє. Я виглядаю як катастрофа, і це просто позбавляє мене голосу", — поділилася Адель.
Тож тепер її улюблений напій: газована вода з білим вином і льодом.
Раніше Адель розповідала, що під час карантину могла випити чотири пляшки вина ще до обіду. А у лютому 2022 року п’яна Адель плакала в гей-барі в Лондоні, де до цього вона роздяглася до бюстгальтера, танцювала на пілоні на сцені перед танцівницями, впала та виступила з дискусією щодо премії BRIT.
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