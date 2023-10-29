Брюнетка з глибоким декольте і "кривавим"манікюром — Адель не впізнати
Днями співачка Адель шокувала прихильників неочікуваним образом. Зірка з'явилася на сцені під час свого концерту з довгим темним волоссям, яскравим макіяжем і лякаючим манікюром.
Фото себе у незвичному вигляді опублікувала в Instagram.
Перевтілилася у Мортішу Адамс
Виявилося, що кардинальні зміни у зовнішності Адель це частина її гелловінського образу.
На концерті, який відбувався напередодні Гелловіну, співачка постала в образі Мортіші Адамс з фільму "Сімейка Адамсів".
На сцену зірка вийшла у довгій чорній сукні з декольте, замість зазвичай світлого волосся у Адель були довжелезні темні коси.
Образ доповнив яскравий макіяж і довгі червоні нігті.
Нагадаємо, Адель запідозрили у таємному весіллі.
Також ми писали, що Адель зізналася, що підхопила грибкову інфекцію в інтимному місці.
Читайте Новини.LIVE!