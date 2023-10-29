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Брюнетка з глибоким декольте і "кривавим"манікюром — Адель не впізнати

29 жовтня 2023 16:57
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Брюнетка з глибоким декольте і "кривавим"манікюром — Адель не впізнати
Адель на концерті. Фото: instagram.com/adele
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Днями співачка Адель шокувала прихильників неочікуваним образом. Зірка з'явилася на сцені під час свого концерту з довгим темним волоссям, яскравим макіяжем і лякаючим манікюром. 

Фото себе у незвичному вигляді опублікувала в Instagram

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Виявилося, що кардинальні зміни у зовнішності Адель це частина її гелловінського образу. 

 

Адель концерт
Адель на концерті. Фото: instagram.com/adele

На концерті, який відбувався напередодні Гелловіну, співачка постала в образі Мортіші Адамс з фільму "Сімейка Адамсів". 

 

Адель
Адель в незвичному образі. Фото: instagram.com/adele

На сцену зірка вийшла у довгій чорній сукні з декольте, замість зазвичай світлого волосся у Адель були довжелезні темні коси.

Адель
Адель на концерті. Фото: instagram.com/adele 
Адель
Адель на концерті. Фото: instagram.com/adele

Образ доповнив яскравий макіяж і довгі червоні нігті. 

 

Адель
Манікюр Адель. Фото: instagram.com/adele

Нагадаємо, Адель запідозрили у таємному весіллі. 

Також ми писали, що Адель зізналася, що підхопила грибкову інфекцію в інтимному місці.

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