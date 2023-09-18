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Адель запідозрили у таємному весіллі

18 вересня 2023 13:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Адель запідозрили у таємному весіллі
Співачка Адель та Річ Пол. Фото: instagram.com/adele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Адель випадково назвала Річа Пола своїм чоловіком під час свого концерту в Лас-Вегасі. Це змусило фанатів співачки припустити, що зірка таємно вийшла заміж.

Про це пише Daily Mail.

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Відверте зізнання

Під час концерту жінка в залі вигукнула "Ти вийдеш за мене заміж" 35-річній співачці. На що та не забарилась відповісти.

"Ти не можеш одружитися зі мною. Я натуралка, і мій чоловік сьогодні тут", — відповіла Адель.

Шанувальниця продовжила: "Можеш спробувати?".

"Ні, я не хочу пробувати. Я з Річем. Ти божевільна, дай мені спокій", — відповіла співачка.

Адель і 41-річний спортивний агент зустрічаються два роки. Вони оприлюднили свої стосунки в липні 2021 року. Володарка "Греммі" вже близько року носить каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки.

У минулому, коли її запитували про це, вона сказала, що це не обручка, їй просто подобаються високоякісні прикраси.

 

Співачка Адель та Річ Пол. Фото: instagram.com/adele/
Співачка Адель та Річ Пол. Фото: instagram.com/adele/

Вона познайомилася з агентом Леброна Джеймса на танцполі на святкуванні дня народження спільного друга.

Адель часто вихваляла свого хлопця і називала їхні стосунки найлегшими, в яких вона коли-небудь була, в інтерв’ю Rolling Stone.

"Він просто веселий. О, він такий кумедний. І дуже розумний", — сказала вона про Пола на CBS у 2021 році.

Минулого місяця, під час концерту у Лас-Вегасі, співачка розповіла, що хотіла б мати ще одну дитину.

Адель має 10-річного сина Анджело від трирічного шлюбу з Саймоном Конекі.

Вона сказала глядачам, що "незабаром знову готова стати мамою". Співачка зізналася, що вона "написала списки" імен для майбутнього малюка.

"Кожного разу, коли я бачу ім’я, яке мені подобається, я записую його в свій телефон", — сказала зірка.

Раніше стало відомо, що Ешлі Олсен вперше стала мамою.

Раніше Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого первістка.

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