Адель запідозрили у таємному весіллі
Адель випадково назвала Річа Пола своїм чоловіком під час свого концерту в Лас-Вегасі. Це змусило фанатів співачки припустити, що зірка таємно вийшла заміж.
Про це пише Daily Mail.
Відверте зізнання
Під час концерту жінка в залі вигукнула "Ти вийдеш за мене заміж" 35-річній співачці. На що та не забарилась відповісти.
@adeleslittleloveee
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"Ти не можеш одружитися зі мною. Я натуралка, і мій чоловік сьогодні тут", — відповіла Адель.
Шанувальниця продовжила: "Можеш спробувати?".
"Ні, я не хочу пробувати. Я з Річем. Ти божевільна, дай мені спокій", — відповіла співачка.
Адель і 41-річний спортивний агент зустрічаються два роки. Вони оприлюднили свої стосунки в липні 2021 року. Володарка "Греммі" вже близько року носить каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки.
У минулому, коли її запитували про це, вона сказала, що це не обручка, їй просто подобаються високоякісні прикраси.
Вона познайомилася з агентом Леброна Джеймса на танцполі на святкуванні дня народження спільного друга.
Адель часто вихваляла свого хлопця і називала їхні стосунки найлегшими, в яких вона коли-небудь була, в інтерв’ю Rolling Stone.
"Він просто веселий. О, він такий кумедний. І дуже розумний", — сказала вона про Пола на CBS у 2021 році.
Минулого місяця, під час концерту у Лас-Вегасі, співачка розповіла, що хотіла б мати ще одну дитину.
Адель має 10-річного сина Анджело від трирічного шлюбу з Саймоном Конекі.
Вона сказала глядачам, що "незабаром знову готова стати мамою". Співачка зізналася, що вона "написала списки" імен для майбутнього малюка.
"Кожного разу, коли я бачу ім’я, яке мені подобається, я записую його в свій телефон", — сказала зірка.
Раніше стало відомо, що Ешлі Олсен вперше стала мамою.
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