Адель планирует "развязаться" после 3-х месяцев без алкоголя

Певица Адель. Фото: Columbia Records

Певица Адель во время своего концерта в Лас-Вегасе рассказала, что планирует снова начать пить алкоголь, ведь у нее будет недолгий отпуск после своего тура. Певица на три с половиной месяца отказывалась от алкоголя, потому что переживала, что она злоупотребляет крепкими напитками.

Об этом пишет Daily Mail.

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Адель в ходе своего концерта рассказала о планах отменить самовольный запрет на употребление алкоголя, пока она будет наслаждаться отдыхом в Лас-Вегасе, ведь ее тур подходит к концу.

Певица уже не пила больше трех месяцев, однако призналась, что скучает по алкоголю.

Адель пьет пиво. Фото: Alan Davidson

"Это скучно. Я имею в виду, что я буквально была на грани алкоголизма в течение последних двадцати лет, но я очень скучаю по этому. Я еще и отказалась от кофеина", — пожаловалась Адель.

Она также призналась, что хотела бы выпить красное вино и даже сохранила дорогую бутылку для такого случая.

"Я просто собираюсь успокоиться. Тем более сейчас идеальная погода для красного вина", — отметила певица.

В то же время Адель вспомнила, что когда работает, от красного вина категорически отказывается.

"Я не могу пить красное вино, когда пою. Один бокал уносит меня. Потом самое ужасное похмелье, весь рот и язык краснеет. Я выгляжу как катастрофа, и это просто лишает меня голоса", — поделилась Адель.

Теперь ее любимый напиток: газировка с белым вином и льдом.

Адель пьет вино. Фото: The News International

Ранее Адель рассказывала, что во время карантина могла выпить четыре бутылки вина еще до обеда. А в феврале 2022 года пьяная Адель плакала в гей-баре в Лондоне, где до этого она разделась до бюстгальтера, танцевала на пилоне на сцене перед танцовщицами, упала и выступила с дискуссией о премии BRIT.

Пьяная Адель в феврале 2022 года. Фото: Daily Mail

Напомним, ранее мы писали, что Адель не узнать брюнеткой с глубоким декольте и "кровавым" маникюром.

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