Адель завершує резиденцію у Вегасі: захмарні ціни на квитки та нова пропозиція від власників готелю

Британська співачка Адель

В листопаді минулого року в одному з готелів Лас-Вегасу (США) стартувала резиденція британської співачки Адель. Багаторазова лауреатка премії "Ґреммі" перенесла її на початку 2022–го буквально за кілька днів до початку. Майже рік команда готувалась до виступів, на які шанувальники чекали п’ять років. І ось 25 березня Адель дасть останній концерт в рамках резиденції Weekends With Adele.

Новини.LIVE розкаже, за скільки продають квитки на останнє шоу та що запропонували організатори Адель.

Історія резиденції

Команда співачки почала готуватися до концертів ще 2021 року. Старт виступів був запланований на 21 січня 2022-го. Втім за добу Адель опублікувала відео, на якому вона зі сльозами повідомила шанувальникам — концерти переносяться. Причиною, за її словами, стало те, що не всі задуми вдалося втілити, і співати в таких умовах вона не може.

Кожні вихідні до середини квітня планувалися концерти Адель в п'ятизірковому готелі Ceasar Palace у Лас-Вегасі. 24 виступи мали відбутися у межах проєкту Weekends with Adele.

Втім шанувальники, більшість з яких прилетіли до США з різних куточків світу, не здали квитки та чекали апгрейду гастрольного графіка. І ось 18 листопада Адель таки вийшла на сцену. І замість 24 концертів анонсувала 32.

Квитки на останній виступ

Ажіотаж на концерт, який Адель відіграє 25 березня, неймовірний. Про продовження резиденції 34-річна співачка та її менеджмент не оголосили. Тож ціни на квитки на офіційних сайтах вже давно не знайти. Втім, це можливо на порталах, де перепродають їх.

Так, найдешевший квиток на останній концерт Адель у Вегасі обійдеться в 76 тисяч гривень. А біля сцени — в шалені 546 тисяч гривень, майже 15 тисяч доларів.

Що далі

Авжеж, керівництво готелю Ceasar Palace зацікавлене в тому, щоб Адель продовжила свої виступи. Це не тільки прибуток від продажу квитків, але й від бронювання номерів. Шанувальники прилітають до міста і сподіваються побачити зірку в готелі. Деяким з них це вдається. Бо зірка під час концертів, авжеж, проживає з командою в Ceasar Palace.

Адель пропонують один мільйон фунтів стерлінгів за ніч в обмін на продовження проживання в Лас-Вегасі. Водночас команда співачки веде переговори про продовження її угоди, і Ceasar Palace сподівається, що Адель повернеться вчасно до дебюту на Гран-прі міста 18 листопада 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Адель та співак Ед Ширан відмовилися виступати на коронації Чарльза III. Також ми розповідали, що U2, Пінк, Адель та інші зірки виступлять у Лондоні на підтримку України.