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Адель завершает резиденцию в Вегасе: заоблачные цены на билеты и предложение от владельцев отеля

25 марта 2023 13:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Британская певица Адель
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В ноябре прошлого года в одной из гостиниц Лас-Вегаса (США) стартовала резиденция британской певицы Адель. Многократная лауреатка премии "Грэмми" перенесла ее в начале 2022-го буквально за несколько дней до начала. Почти год команда готовилась к выступлениям, которых поклонники ждали пять лет. И вот 25 марта Адель даст последний концерт в рамках резиденции Weekends With Adele.

Новини.LIVE расскажет, за сколько продают билеты на последнее шоу и что предложили организаторы Адель.

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История резиденции

Команда певицы начала готовиться к концертам еще в 2021 году. Старт выступлений был запланирован на 21 января 2022 года. Впрочем, за сутки Адель опубликовала видео, на котором она со слезами сообщила поклонников — концерты переносятся. Причиной стало то, что не все замыслы удалось воплотить, и петь в таких условиях она не может.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Каждые выходные до середины апреля планировались концерты Адель в пятизвездочном отеле Ceasar Palace в Лас-Вегасе. 24 выступления должны были состояться в рамках проекта Weekends with Adele.

Впрочем, поклонники, большинство из которых прилетели в США из разных уголков мира не сдали билеты и ждали апгрейда гастрольного графика. И вот 18 ноября Адель вышла на сцену. И вместо 24 концертов анонсировала 32.

Билеты на последнее выступление

Ажиотаж на концерт, который Адель играет 25 марта, невероятный. О продлении резиденции 34-летняя певица и ее менеджмент не объявили. Так что цены на билеты на официальных сайтах уже давно не найти. Впрочем, это возможно на порталах, где их перепродают.

Так, самый дешевый билет на последний концерт Адель в Вегасе обойдется в 76 тысяч гривен. А у сцены в баснословные 546 тысяч гривен — это почти 15 тысяч долларов.

Что дальше

Конечно руководство гостиницы Ceasar Palace заинтересовано в том, чтобы Адель продолжила свои выступления. Это не только прибыль от продажи билетов, но и бронирования номеров. Поклонники прилетают в город и надеются увидеть звезду в отеле. Некоторым из них это удается. Звезда во время концертов, конечно, проживает с командой в Ceasar Palace.

Адель предлагает один миллион фунтов стерлингов за ночь в обмен на продление проживания в Лас-Вегасе. В то же время, команда певицы ведет переговоры о продлении ее соглашения, и Ceasar Palace надеется, что Адель вернется вовремя к дебюту на Гран-при города 18 ноября 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что Адель и певец Эд Ширан отказались выступать на коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что U2, Пинк, Адель и другие звезды выступят в Лондоне для поддержки Украины.

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