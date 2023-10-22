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Адріано Челентано зацінив талант українця

22 жовтня 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Адріано Челентано зацінив талант українця
Італійський співак, актора Адріано Челентано. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Український шеф-кухар, ведучий телевізійного реаліті "На ножах" Алекс Якутов поділився історіями своєї кар’єри. Зокрема телезірка згадав комплімент від італійського співака, актора Адріано Челентано.

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходить шоу. 

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Похвала від Челентано

Якутов згадав, як на другому курсі навчання в кулінарній школі IFSE він проходив стажування в одному з ресторанів Турина, міста на півночі Італії. Його вже допустили до так званого "холодного цеху", а точніше — до приготування салатів. 

"У меню був салат з качкою, кислим яблуком і селерою. І якось мені передали з залу, що його зацінив сам Адріано Челентано. Я хотів сфотографуватися із зіркою. Але заклад, в якому стажувався, дуже серйозний. Там неможливо було просто так взяти й вийти з кухні, тим паче мені, практиканту. Тож я не встиг, на жаль. Зате маю спогад на все життя", — згадав Якутов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Yakutov (@alex_yakutov)

Про телевізійне шоу

"На ножах" — реаліті, в якому Якутов дає останній шанс ресторанам на межі закриття. Завдяки величезному професійному досвіду у ресторанному бізнесі шеф-кухар усуне причини невдач та вирішить міжособистісні проблеми персоналу. Але лише за однієї умови — бажанні власників розглянути і визнати свої помилки: як особистісні, і робочі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, яке хобі надає сил Адріано Челентано. Також ми розповідали, що зірки шоу "МастерШеф" стали ведучими нового документального проєкту про тісто.

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