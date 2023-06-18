Телешоу "МастерШеф. Професіонали" оголосило переможця четвертого сезону

Телешоу "МастерШеф. Професіонали". Фото: СТБ

Суперфіналістами четвертого сезону телепроєкту "МастерШеф. Професіонали" стали Артем Кабулахін, Антон Гільчук та Іван Іванчук. Хлопці вразили своїми стравами суддів шоу: Ектора Хіменеса-Браво, Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську. І ті обрали переможця.

Про це повідомляє телеканал "СТБ".

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Фіналісти розробляли своє фінальне меню потайки. За три години вони подали закуску, основну страву і десерт. Перемогу здобув Артем Кабулахін.

Меню Артема з трьома кліматичними зонами України:

ліс — серце оленя з білими грибами з глазур’ю сиропа бузини;

море — чорноморський калкан з топінамбуром, мідіями і волоським горіхом;

степ — тарталетка з гречаного борошна, желе з обліпихи, айви, праліне з маку і соняшника.

"Я не очікував. Це квінтесенція всіх емоцій, які були в мені протягом всіх місяців зйомок. Це сильно! І це те, якими є ми, українці. Що б не було, ми встаємо і йдемо далі", — прокоментував Артем свою перемогу.

"Те, що цей сезон відбувся — і є справжнє диво без перебільшення. Ви випікали бісквіти попри ракетні обстріли, готували морозиво з квашеної капусти без світла, робили київські торти попри повітряні тривоги. Ви встигали ділитися з глядачами своїми рецептами до початку комендантської години. І головне, щосекунди пам’ятали, яку ціну платять наші воїни на фронті, аби у нас була змога займатися улюбленою справою на кухні "МастерШеф", — звернулась до учасників суддя шоу Ольга Мартиновська.

Судді телешоу "МастерШеф. Професіонали" та переможець четвертого сезону. Фото: СТБ

Нагадаємо, раніше ми писали, що кулінарне шоу "МастерШеф" оголосило кастинг у новий сезон: кого шукають продюсери. Також ми розповідали, що творці шоу "Голос країни" заінтригували, хто стане третім тренером нового сезону.