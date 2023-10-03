Зірки шоу "МастерШеф" стали ведучими нового документального проєкту про тісто

Судді шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Фото: FILM.UA Group

Розпочато зйомки документального фільму "Тісто" за участі ведучих популярного кулінарного телешоу "МастерШеф" Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського. Мультимедійний проєкт розповідатиме про кулінарні традиції різних регіонів України, незвичні історії українців, які, кожен у свій спосіб, зберігає традиції національної кухні, розвиває, досліджує та осучаснює її.

Про це Новини.LIVE повідомляє компанія FILM.UA Group, яка займається виробництвом фільму.

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"Тісто" перехопив естафету після документальних циклів "Спадок" і "Весільний спадок", присвячених традиційному одягу, та "Борщ. Секретний інгредієнт" — про головну страву української кухні та нематеріальну спадщину ЮНЕСКО.

Творча група відправляється у мандрівку Україною, аби поспілкуватися з унікальними людьми: кухарями, пекарями, кондитерами, рестораторами, та й просто фанатами гастрономічних досліджень. Ці люди — автори, дослідники і хоронителі рецептів, вартові традицій, пов’язаних із виробами з тіста.

Глядач дізнається понад два десятки рецептів. А за допомогою Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського вдасться зрозуміти, якою є філософія хліба, борошна, тіста. І як вона насправді всіх нас зв’язує між собою.

Шеф-кухар Володимир Ярославський. Фото: FILM.UA Group

Зйомки відбуваються у різних куточках України — від Слобожанщини до Закарпаття, від Чернігівщини до Одеси. З кожним героєм фільму вони перебуватимуть у відповідній атмосфері, яка підкреслюватиме його — це може бути старовинна хата, військовий полігон, селище, ресторан у столиці, міський автентичний ринок, гори чи ліси.

"Щоразу, мандруючи Україною, дивуюсь, як по-різному один продукт чи страву осмислюють в залежності від регіону та локальних смаків. З тістом вийшло так само, бо якщо у центральній частині усім правлять галушки, то на заході вам запропонують медівник чи солодких пляцків. А на півдні хліб взагалі найчастіше додають у класичний форшмак. Дуже сподіваюсь, що подібні проєкти впливатимуть на розвиток гастрономічного туризму в Україні, оскільки нам є що досліджувати, і це дуже смачно", — прокоментував зйомки режисер-постановник Дмитро Кочнев.

Зйомки фільму "Тісто". Фото: FILM.UA Group

Усі епізоди фільму супроводжуватимуться музикою різних історичних періодів — думи та козацькі пісні, обрядові мелодії та балади, автентичний спів, солдатські, ліричні, церковні та народні пісні в сучасній обробці. Автором музики є Cepasa.

Проєкт включатиме елементи анімації, які створюватимуть окремі історії всередині епізодів. Завдяки ним глядачі мандруватимуть у часі та просторі та зможуть на власні очі побачити побут, культуру та й особливості минулих епох. Над їх створенням працюватиме Олег Маламуж — режисер анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня".

Нагадаємо, раніше ми писали, продюсери назвали ціну одного епізоду шоу "Голос країни" до повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Сергій Притула розбудив Лесю Нікітюк о другій годині ночі через нове телешоу.