Адриано Челентано заценил талант украинца

Итальянский певец, актер Адриано Челентано. Фото: Google

Украинский шеф-повар, ведущий телевизионного реалити "На ножах" Алекс Якутов поделился историями своей карьеры. В частности, телезвезда вспомнил комплимент от итальянского певца, актера Адриано Челентано.

Об этом сообщает "Новый канал", на котором выходит шоу.

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Похвала от Челентано

Якутов вспомнил, как на втором курсе обучения в кулинарной школе IFSE он проходил стажировку в одном из ресторанов Турина, города на севере Италии. Его уже допустили к так называемому "холодному цеху", а точнее — к приготовлению салатов.

"В меню был салат с уткой, кислым яблоком и сельдереем. И как-то мне передали из зала, что его заценил сам Адриано Челентано. Я хотел сфотографироваться со звездой. Но заведение, в котором стажировалось, очень серьезное. Там невозможно было просто так взять и выйти из кухни, тем более мне, практиканту. Так что я не успел, к сожалению. Зато имею воспоминание на всю жизнь", — вспомнил Якутов.

О телевизионном шоу

"На ножах" — реалити, в котором Якутов дает последний шанс ресторанам на грани закрытия. Благодаря огромному профессиональному опыту в ресторанном бизнесе, шеф-повар устранит причины неудач и решит межличностные проблемы персонала. Но только при одном условии — желании владельцев рассмотреть и признать свои ошибки: как личностные, так и рабочие.

Напомним, ранее мы писали, какое хобби придает силам Адриано Челентано. Также мы рассказывали, что звезды шоу "МастерШеф" стали ведущими нового документального проекта о тесте.