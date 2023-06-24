Актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов спародіював ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина

Актор Єгор Крутоголов. Скриншот: YouTube/GoncharovaTetyana

Терористична ПВК "Вагнер" та її ватажок Євген Пригожин у трендах Twitter більшу частину суботи, 24 червня. Вони розпочали збройне повстання в Росії. Вже захоплені Ростов-на-Дону та інші міста РФ. Цю ситуацію в новій пародії обіграв актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов.

Відео з’явилось на його сторінці в Instagram.

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Окрім своєї терористичної діяльності та ініціації найбільшого повстання в Росії з 1917 року, Євген Пригожин відомий своїми емоційними відеозверненнями до керівництва РФ та міністерства оборони.

У своїй пародії Крутоголов обіграв цю тему. Єгор перейменував ПВК "Вагер" у ПВК "Вагінер".

"Шойгу, Герасімов, попереджаю: якщо ви не припинете супротив, ми, ПВК "Вагінер", накриємо собою Москву", — з відповідною мімікою заявив Крутоголов в образі Пригожина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінського продюсера Йосипа Пригожина атакували в соцмережах. Також ми розповідали, як українські знаменитості відреагували на переворот в окремих регіонах РФ.