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Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов спародировал главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина

24 июня 2023 17:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов спародировал главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина
Актер Егор Крутоголов. Скриншот: YouTube/GoncharovaTetyana
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Террористическая ЧВК "Вагнер" и его главарь Евгений Пригожин в трендах Twitter большую часть субботы, 24 июня. Они приступили к вооруженному восстанию в России. Уже захвачены Ростов-на-Дону и другие города РФ. Эту ситуацию в новой пародии обыграл актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов.

Видео появилось на его странице в Instagram.

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Пародия от Крутоголова

Помимо своей террористической деятельности и инициации величайшего восстания в России с 1917 года, Евгений Пригожин известен своими эмоциональными видеообращениями к руководству РФ и министерству обороны.

В своей пародии Крутоголов обыграл эту тему. Егор переименовал ЧВК "Вагер" в ЧВК "Вагинер".

"Шойгу, Герасимов, предупреждаю: если вы не прекратите сопротивление, мы, ЧВК "Вагинер", накроем собой Москву", — с соответствующей мимикой заявил Крутоголов в образе Пригожина.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинского продюсера Иосифа Пригожина атаковали в соцсетях. Также мы рассказывали, как украинские знаменитости отреагировали на переворот в отдельных регионах РФ.

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