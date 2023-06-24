Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов спародировал главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина
Террористическая ЧВК "Вагнер" и его главарь Евгений Пригожин в трендах Twitter большую часть субботы, 24 июня. Они приступили к вооруженному восстанию в России. Уже захвачены Ростов-на-Дону и другие города РФ. Эту ситуацию в новой пародии обыграл актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов.
Видео появилось на его странице в Instagram.
Пародия от Крутоголова
Помимо своей террористической деятельности и инициации величайшего восстания в России с 1917 года, Евгений Пригожин известен своими эмоциональными видеообращениями к руководству РФ и министерству обороны.
В своей пародии Крутоголов обыграл эту тему. Егор переименовал ЧВК "Вагер" в ЧВК "Вагинер".
"Шойгу, Герасимов, предупреждаю: если вы не прекратите сопротивление, мы, ЧВК "Вагинер", накроем собой Москву", — с соответствующей мимикой заявил Крутоголов в образе Пригожина.
Напомним, ранее мы писали, что пропутинского продюсера Иосифа Пригожина атаковали в соцсетях. Также мы рассказывали, как украинские знаменитости отреагировали на переворот в отдельных регионах РФ.