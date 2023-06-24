Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов спародировал главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина

Актер Егор Крутоголов. Скриншот: YouTube/GoncharovaTetyana

Террористическая ЧВК "Вагнер" и его главарь Евгений Пригожин в трендах Twitter большую часть субботы, 24 июня. Они приступили к вооруженному восстанию в России. Уже захвачены Ростов-на-Дону и другие города РФ. Эту ситуацию в новой пародии обыграл актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов.

Видео появилось на его странице в Instagram.

Читайте также:

Пародия от Крутоголова

Помимо своей террористической деятельности и инициации величайшего восстания в России с 1917 года, Евгений Пригожин известен своими эмоциональными видеообращениями к руководству РФ и министерству обороны.

В своей пародии Крутоголов обыграл эту тему. Егор переименовал ЧВК "Вагер" в ЧВК "Вагинер".

"Шойгу, Герасимов, предупреждаю: если вы не прекратите сопротивление, мы, ЧВК "Вагинер", накроем собой Москву", — с соответствующей мимикой заявил Крутоголов в образе Пригожина.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинского продюсера Иосифа Пригожина атаковали в соцсетях. Также мы рассказывали, как украинские знаменитости отреагировали на переворот в отдельных регионах РФ.