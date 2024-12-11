Іван Бліндар, який зіграв Кузьму Скрябіна, готується до мобілізації

Актор Іван Бліндар у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: скриншот

Український актор Іван Бліндар, який зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін", розповів, що готується до мобілізації. Він проходить навчання, щоб у разі потреби стати до лав ЗСУ.

Про це він висловився у коментарі "ЖВЛ представляє".

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Зірка фільму про Кузьму Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" Іван Бліндар готується до мобілізації. Він вирішив здобути необхідні навички завчасно. Також актор відвідує своїх друзів, які служать на Сході, щоб звикати до умов бойових дій.

"Ходжу час від часу на навчання, тренуюся по можливості, щоби бути готовим, коли прийде час, коли потрібно буде призватися, щоб не об***тися від страху, а хоч трошки розумітися на тому. Так страх і пропадає", — пояснив актор.

Фільм "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: скриншот

Бліндар вже пройшов курс тактичної медицини, а зараз вчиться керувати безпілотниками.

"Я зв'язався зі своїм однокласником. Їздив до нього на Схід. Ми зустрілися там. Він працює оператором БпЛА, тож подарував мені пульт, і я вдома собі тренуюся. Потім FPV-шка пішла, зараз піду на курси додаткові на FPV", — сказав Іван.

Нагадаємо, бойфренд телеведучої Лесі Нікітюк показав, що вміє робити на полігоні. Також артист Міша Крупін зізнався, чому досі не вступив до лав ЗСУ.