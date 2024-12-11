Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Актор, який зіграв Скрябіна, готується до мобілізації arrow

Актор, який зіграв Скрябіна, готується до мобілізації

11 грудня 2024 07:30
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Іван Бліндар, який зіграв Кузьму Скрябіна, готується до мобілізації
Актор Іван Бліндар у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Український актор Іван Бліндар, який зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін", розповів, що готується до мобілізації. Він проходить навчання, щоб у разі потреби стати до лав ЗСУ. 

Про це він висловився у коментарі "ЖВЛ представляє".

Читайте також:

Кіношний "Скрябін" готується стати до лав ЗСУ

Зірка фільму про Кузьму Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" Іван Бліндар готується до мобілізації. Він вирішив здобути необхідні навички завчасно. Також актор відвідує своїх друзів, які служать на Сході, щоб звикати до умов бойових дій.

"Ходжу час від часу на навчання, тренуюся по можливості, щоби бути готовим, коли прийде час, коли потрібно буде призватися, щоб не об***тися від страху, а хоч трошки розумітися на тому. Так страх і пропадає", — пояснив актор.

Фільм "Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: скриншот

Бліндар вже пройшов курс тактичної медицини, а зараз вчиться керувати безпілотниками.

"Я зв'язався зі своїм однокласником. Їздив до нього на Схід. Ми зустрілися там. Він працює оператором БпЛА, тож подарував мені пульт, і я вдома собі тренуюся. Потім FPV-шка пішла, зараз піду на курси додаткові на FPV", — сказав Іван.

Нагадаємо, бойфренд телеведучої Лесі Нікітюк показав, що вміє робити на полігоні. Також артист Міша Крупін зізнався, чому досі не вступив до лав ЗСУ.

Скрябін актори українські зірки мобілізація війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК