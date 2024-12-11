Иван Блиндар, сыгравший Кузьму Скрябина, готовится к мобилизации

Актер Иван Блиндар в фильме "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: скриншот

Украинский актер Иван Блиндар, сыгравший Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Побєда" і Берлін", рассказал, что готовится к мобилизации. Он проходит обучение, чтобы в случае необходимости стать в ряды ВСУ.

Об этом он высказался в комментарии "ЖВЛ представляє".

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Звезда фильма о Кузьме Скрябине "Я, "Побєда" і Берлін" Иван Блиндар готовится к мобилизации. Он решил получить необходимые навыки заранее. Также актер навещает своих друзей, которые служат на востоке, чтобы привыкать к условиям боевых действий.

"Хожу время от времени на обучение, тренируюсь по возможности, чтобы быть готовым, когда придет время, когда нужно будет призваться, чтобы не об***иться от страха, а хоть немного разбираться в том. Так страх и пропадает", — пояснил актер.

Фильм "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: скриншот

Блиндар уже прошел курс тактической медицины, а сейчас учится руководить беспилотниками.

"Я связался со своим одноклассником. Ездил к нему на Восток. Мы встретились там. Он работает оператором БПЛА, поэтому подарил мне пульт, и я дома себе тренируюсь. Потом FPV-шка пошла, сейчас пойду на дополнительные курсы на FPV", — сказал Иван.

Напомним, бойфренд телеведущей Леси Никитюк показал, что умеет делать на полигоне. Также артист Миша Крупин признался, почему до сих пор не вступил в ряды ВСУ.