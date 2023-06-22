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Актор серіалу "Перші ластівки", який служить в ЗСУ, прокоментував нагороду від Резнікова

22 червня 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актор серіалу "Перші ластівки", який служить в ЗСУ, прокоментував нагороду від Резнікова
Актор, захисник України Максим Девізоров. Фото: Instagram/novy_se.reals.fan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно актор серіалів "Перші ластівки", "Новенька" та Fake Максим Девізоров отримав нагрудний знак "За зразкову службу" від міністра оборони України Олексія Резнікова. Молодий захисник нашої країни прокоментував цю нагороду. 

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходили серіали за участю актора. 

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Максим з побратимами вже понад рік перебувають у зоні бойових дій та захищають нашу країну від окупантів. Максиму та іншим героям відзнаки вручив начальник регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" Збройних Сил України полковник Олександр Кяго. Після чого особисто привітав командир бригади, полковник Валерій Курко.

"Для мене честь отримати цю відзнаку! Як і честь служити в 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони. Щодня кожен з хлопців, з якими мені пощастило за цей час познайомитися й потоваришувати, робить усе необхідне для наближення нашої перемоги. Без сімʼї — важко, без можливості займатися улюбленою справою також важко. Думками я постійно там, з рідними. Сподіваюся швидше повернутися до людей, яких люблю", — прокоментував відзнаку Максим Девізоров. 

Нагорода Максима Девізорова. Фото: Instagram/novy_se.reals.fan

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Культурний десант" випустив іронічну пісню "Білгород". Також ми розповідали, що мобілізований співак Віталій Козловський показав, що отримав в ЗСУ.

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