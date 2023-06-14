"Культурний десант" випустив іронічну пісню “Білгород”

Музиканти Коля Сєрга, Міша Крупін і Саша Чемеров записали "гімн справедливості" у жанрі шансону. Таким чином вони відреагували на події у Білгороді наприкінці травня.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

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Боротимемося, доки не повернемо своє

Ідея пісні належить військовослужбовцю, засновнику "Культурного десанту" Колі Сэрзі, а автором слів і музики став продюсер та музикант Саша Чемеров. Пісня написана у жанрі шансону і є вираженням емоційного відгуку українців на події у Білгороді. У тексті музиканти саркастично закликають білгородців не боятися й обіцяють скору свободу, бо "вас більше тримати не матиме права гнила та іржава московська держава".

"Кожна пісня "Культурного Десанту" має свою мету, і наша ціль зараз — закріпити стан сильної позиції, стан розуміння, що ми можемо більше, ніж думаємо, стан переможців, де умови диктує не ворог нам, а ми йому, відштовхуючись від своїх цінностей. Ми боротимемося доти, доки не повернемо все своє та всіх своїх назад. Ми присвячуємо пісню українцям і хочемо зафіксувати, що сили добра дійдуть до балансу й до відновлення справедливості", — коментує Коля Сєрга.

Кліп також є іронічним анімаційним колажем, у якому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на військовій техніці проїжджає повз впізнавані місця Білгорода.

"Нас там нема, але там є наші, і ми їх обовʼязково захистимо. Хай живе вільна українська Слобожанщина", — каже автор пісні Саша Чемеров.

Раніше в рамках проєкту "Культурний десант" відбулись концерти для рятувальників та розмінувальників Херсонщини. Перед захисниками України виступив учасник Нацвідбору на "Євробачення-2023" Мойсей, бандуристка Інна Іщенко та шоумен Коля Сєрга.

Нагадаємо, "Культурний десант" дав десять концертів на фронті за один день.