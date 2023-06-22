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Актер сериала "Первые ласточки", который служит в ВСУ, прокомментировал награду от Резникова

22 июня 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер сериала "Первые ласточки", который служит в ВСУ, прокомментировал награду от Резникова
Актер, защитник Украины Максим Девизоров. Фото: Instagram/novy_se.reals.fan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно актер сериалов "Первые ласточки", "Новенькая" и Fake Максим Девизоров получил нагрудный знак "За образцовую службу" от министра обороны Украины Алексея Резникова. Молодой защитник нашей страны прокомментировал эту награду.

Об этом сообщает "Новый канал", на котором выходили сериалы с участием актера.

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Максим с побратимами уже больше года находится в зоне боевых действий и защищают нашу страну от оккупантов. Максиму и другим героям награды вручил начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Запад" Вооруженных Сил Украины полковник Александр Кяго. После чего лично поздравил командир бригады, полковник Валерий Курко.

"Для меня честь получить это отличие! Как и честь служить в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Каждый день каждый из парней, с которыми мне посчастливилось за это время познакомиться и подружиться, делает все необходимое для приближения нашей победы. Без семьи — трудно, без возможности заниматься любимым делом тоже трудно. Мыслями я постоянно там, с родными. Надеюсь поскорее вернуться к людям, которых люблю", — прокомментировал отличие Максим Девизоров.

Награда Максима Девизорова. Фото: Instagram/novy_se.reals.fan

Напомним, ранее мы писали, что "Культурный десант" выпустил ироническую песню "Белгород". Также мы рассказывали, что мобилизованный певец Виталий Козловский показал, что получил в ВСУ.

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