Гарік Бірча показався в Києві та розповів про службу на Курщині — фото

Гарік Бірча. Фото: instagram.com/garik_bircha

Актор та військовослужбовець Гарік Бірча вперше за тривалий вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Військовослужбовець на короткий час повернувся до столиці.

Зірка серіалу "Віталька" показався на етері радіо "Армія FM".

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Актор показався на свіжій світлині у військовій формі у компанії своїх побратимів. Як розповів Бірча, наразі він несе службу у 210-му Окремому штурмовому полку та виконує бойові завдання у Курській області.

Гарік Бірча разом із побратимами. Фото: instagram.com/armyfm

"Ми зараз на Курщині і там виконуємо бойові завдання. Не маємо можливості говорити про все, але те, що можемо сказати — станом на вчорашній ранок особовим складом нашого підрозділу було знищено більше, ніж 50 окупантів. Провели штурмові дії невеличкого населеного пункту, зайняли позиції та розширили зону", — розповів про службу Бірча.

Актор-військовослужбовець Гарік Бірча. Фото: instagram.com/armyfm

Також в інтерв'ю зірка "Ліги сміху" зізнався, що дуже сумує за своєю акторською кар'єрою та після завершення війни все ж планує повернутися до творчості.

"Творчість поки на паузі. Єдине, що я зробив за ці часи, це написав декілька віршів та пісню створили, яка називається "Берлінго 210". Ну, а коли буде на часі, скажімо так, я із задоволенням відновлю свою кар'єру. Не знаю, в який бік вона піде, але, звісно, я скучив і за акторством, і за естрадою, і за глядачем, і сподіваюся, так воно і буде. Але це потрібен на нашій землі мир, справедливий мир, щоб ми всі жили тільки в піднесеному настрої та в абсолютному відчутті щастя. Ось це буде для мене щастям", — розповів актор.

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