Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Актор-воїн Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок arrow

Актор-воїн Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок

13 січня 2025 17:21
Марія Покровська - Редактор
Гарік Бірча показався в Києві та розповів про службу на Курщині — фото
Гарік Бірча. Фото: instagram.com/garik_bircha
Марія Покровська - Редактор

Актор та військовослужбовець Гарік Бірча вперше за тривалий вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Військовослужбовець на короткий час повернувся до столиці.

Зірка серіалу "Віталька" показався на етері радіо "Армія FM".

Читайте також:

Гарік Бірча розповів про службу на Курщині

Актор показався на свіжій світлині у військовій формі у компанії своїх побратимів. Як розповів Бірча, наразі він несе службу у 210-му Окремому штурмовому полку та виконує бойові завдання у Курській області.

Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві
Гарік Бірча разом із побратимами. Фото: instagram.com/armyfm

"Ми зараз на Курщині і там виконуємо бойові завдання. Не маємо можливості говорити про все, але те, що можемо сказати — станом на вчорашній ранок особовим складом нашого підрозділу було знищено більше, ніж 50 окупантів. Провели штурмові дії невеличкого населеного пункту, зайняли позиції та розширили зону", — розповів про службу Бірча.

Гарік Бірча розповів про службу на Курщині
Актор-військовослужбовець Гарік Бірча. Фото: instagram.com/armyfm

Також в інтерв'ю зірка "Ліги сміху" зізнався, що дуже сумує за своєю акторською кар'єрою та після завершення війни все ж планує повернутися до творчості.

"Творчість поки на паузі. Єдине, що я зробив за ці часи, це написав декілька віршів та пісню створили, яка називається "Берлінго 210". Ну, а коли буде на часі, скажімо так, я із задоволенням відновлю свою кар'єру. Не знаю, в який бік вона піде, але, звісно, я скучив і за акторством, і за естрадою, і за глядачем, і сподіваюся, так воно і буде. Але це потрібен на нашій землі мир, справедливий мир, щоб ми всі жили тільки в піднесеному настрої та в абсолютному відчутті щастя. Ось це буде для мене щастям", — розповів актор.

Нагадаємо, раніше ветеран Олександр Терен зізнався, чи підтримав би на виборах Валерія Залужного.

Також ми писали, що український актор обматюкав росіян у новому фільмі Джорджа Клуні.

військові актори Ліга Сміху українські зірки військова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво