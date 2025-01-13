Олександр Терен зізнався, чи пішов би на вибори з Валерієм Залужним — відео

Терен зізнався, чи пішов би на вибори з Залужним
Ветеран російсько-української війни Олександр Терен відповів, чи погодився б вступити до політичної партії колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Він готовий піти в політику.
Своєю думкою ветеран поділився з журналістами bihus.info.
Терен розгляне політичну пропозицію від Валерія Залужного
Український ветеран та громадський діяч Олександр Терен ніколи не отримував пропозиції вступити до політичної партії.
Журналісти bihus.info запитали його, чи він погодився б на пропозиції колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.
"Безумно я б розглядав цю пропозицію, але… Він би не сам туди йшов. Я би розглядав, хто бенефіціар, хто спонсор, хто в чому зацікавлений, який я в списку буду", — розсміявся військовий.
Також на запитання, кого б обрав на виборах між таких кандидатів — Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Валерій Залужний і Олексій Арестович, ветеран знову назвав колишнього головнокомандувача.
"Якщо не відходити від моєї парадигми про військових, то очевидно, що це буде Залужний", — заявив Терен.
Він переконаний, що керувати країною мають люди з бойовим досвідом. Зараз ні одна з партій йому не подобається: "Зараз немає такої сили політичної, яка б відображала погляди і принципи, які я хочу відстояти в державі".
Нагадаємо, кохана дівчина Олександра Терена виправдалась після хвилі хейту. Також ветеран висловив свою позицію щодо "хейту російськомовних" українців.
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