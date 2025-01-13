Олександр Терен зізнався, чи пішов би на вибори з Валерієм Залужним — відео

Український громадський діяч і ветеран Олександр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Ветеран російсько-української війни Олександр Терен відповів, чи погодився б вступити до політичної партії колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Він готовий піти в політику.

Своєю думкою ветеран поділився з журналістами bihus.info.

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Терен розгляне політичну пропозицію від Валерія Залужного

Український ветеран та громадський діяч Олександр Терен ніколи не отримував пропозиції вступити до політичної партії.

Журналісти bihus.info запитали його, чи він погодився б на пропозиції колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.

"Безумно я б розглядав цю пропозицію, але… Він би не сам туди йшов. Я би розглядав, хто бенефіціар, хто спонсор, хто в чому зацікавлений, який я в списку буду", — розсміявся військовий.

Також на запитання, кого б обрав на виборах між таких кандидатів — Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Валерій Залужний і Олексій Арестович, ветеран знову назвав колишнього головнокомандувача.

"Якщо не відходити від моєї парадигми про військових, то очевидно, що це буде Залужний", — заявив Терен.

Ветеран Олександр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Він переконаний, що керувати країною мають люди з бойовим досвідом. Зараз ні одна з партій йому не подобається: "Зараз немає такої сили політичної, яка б відображала погляди і принципи, які я хочу відстояти в державі".

Нагадаємо, кохана дівчина Олександра Терена виправдалась після хвилі хейту. Також ветеран висловив свою позицію щодо "хейту російськомовних" українців.