Гарик Бирча показался в Киеве и рассказал о службе на Курщине — фото

Гарик Бирча. Фото: instagram.com/garik_bircha

Актер и военнослужащий Гарик Бирча впервые за длительное время вышел на связь со своими поклонниками. Военнослужащий на короткое время вернулся в столицу.

Звезда сериала "Виталька" показался на эфире радио "Армия FM".

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Актер показался на свежей фотографии в военной форме в компании своих побратимов. Как рассказал Бирча, сейчас он несет службу в 210-м Отдельном штурмовом полку и выполняет боевые задачи в Курской области.

Гарик Бирча вместе с побратимами. Фото: instagram.com/armyfm

"Мы сейчас на Курщине и там выполняем боевые задачи. Не имеем возможности говорить обо всем, но то, что можем сказать — по состоянию на вчерашнее утро личным составом нашего подразделения было уничтожено более 50 оккупантов. Провели штурмовые действия небольшого населенного пункта, заняли позиции и расширили зону", — рассказал о службе Бирча.

Актер-военнослужащий Гарик Бирча. Фото: instagram.com/armyfm

Также в интервью звезде "Лиги смеха" признался, что очень скучает по своей актерской карьере и после завершения войны все же планирует вернуться к творчеству.

"Творчество пока на паузе. Единственное, что я сделал за это время, это написал несколько стихов и песню создали, которая называется "Берлинго 210". Ну, а когда будет время, скажем так, я с удовольствием возобновлю свою карьеру. Не знаю, в какую сторону она пойдет, но, конечно, я соскучился и по актерству, и по эстраде, и по зрителю, и надеюсь, так оно и будет. Но это нужен на нашей земле мир, справедливый мир, чтобы мы все жили только в приподнятом настроении и в абсолютном ощущении счастья. Вот это будет для меня счастьем", — рассказал актер.

Напомним, ранее ветеран Александр Терен признался, поддержал бы на выборах Валерия Залужного.

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