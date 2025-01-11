Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Український актор обматюкав росіян у фільмі Джорджа Клуні — відео arrow

Український актор обматюкав росіян у фільмі Джорджа Клуні — відео

11 січня 2025 20:50
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Олександр Рудинський облаяв росіян в голлівудському серіалі — відео
Український актор Олександр Рудинський. Фото: instagram/sasha_rudinskiy
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Український відомий актор Олександр Рудинський зіграв роль військового у шпигунському трилері "Агенція" Джорджа Клуні. Артист імпровізував і обматюкав росіян просто під час знімання. 

Фрагменти фільму актор виклав в соцмережі. 

Читайте також:

Олександр Рудинський облаяв росіян в голлівудському фільмі

Український актор здивував Джорджа Клуні імпровізованим зверненням до росіян. Він зіграв роль військового Саші Бутенка у шпигунському трилері "Агенція". 

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+.

Актор під час зйомки сцени перестрілки віддався емоціям і додав репліку, якої не було в сценарії: "Слава Україні, с*ки!" Режисер Джо Райт, який працював разом із такими майстрами, як Ніл Бергер і Філіп Мартін, високо оцінив цю імпровізацію.

Однак, це не єдина сцена, яка випадково стала частиною серії. Рудинський розповів, як показати на пальцях герб України і цей момент вставили в сценарій. Актор надзвичайно пишається, що зміг додати важливі сенси в популярний проєкт. 

@sasha.rudynskyi

“THE AGENCY” або «АГЕНСТВО» A scene from the second episode. The director of the second episode is - Joe Wright #agency #paramountplus #showtime #ukraine many thanks for this video: @Nazar Gecha

♬ оригінальний звук - Олександр Рудинський

Нагадаємо, як Олександр Рудинський отримав роль у фільмі Джорджа Клуні та про що ця стрічка. Також актор Остап Ступка познайомив матір з молодою коханою. 

фільм росіяни Джордж Клуні актори українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:39 Українських водіїв у Польщі штрафуватимуть на 600 тисяч — причина

20:37 Відключення світла в Одесі завтра — чи будуть графіки

20:00 Переміщення військового під час ВЛК — чи законно це

19:58 У Страсбурзі зіткнулись два трамваї — десятки поранених

19:54 Воїн заявив, що ЗСУ могли увійти в Донецьк ще влітку 2023 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:41 Вибори у Німеччині — чи боротиметься Шольц за посаду канцлера

19:33 Федоров заявив про повернення актових записів у Дію

19:28 Хуртовина замете Львів — прогноз погоди на завтра

18:52 Ексгумація жертв Волині — Україна і Польща обмінялися документами

18:46 Росіяни скинули вибухівку з дрона у Херсоні — є поранений

20:39 Українських водіїв у Польщі штрафуватимуть на 600 тисяч — причина

20:37 Відключення світла в Одесі завтра — чи будуть графіки

20:00 Переміщення військового під час ВЛК — чи законно це

19:58 У Страсбурзі зіткнулись два трамваї — десятки поранених

19:54 Воїн заявив, що ЗСУ могли увійти в Донецьк ще влітку 2023 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:41 Вибори у Німеччині — чи боротиметься Шольц за посаду канцлера

19:33 Федоров заявив про повернення актових записів у Дію

19:28 Хуртовина замете Львів — прогноз погоди на завтра

18:52 Ексгумація жертв Волині — Україна і Польща обмінялися документами

18:46 Росіяни скинули вибухівку з дрона у Херсоні — є поранений

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році