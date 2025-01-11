Олександр Рудинський облаяв росіян в голлівудському серіалі — відео

Український актор обматюкав росіян у фільмі Джорджа Клуні — відео
Український відомий актор Олександр Рудинський зіграв роль військового у шпигунському трилері "Агенція" Джорджа Клуні. Артист імпровізував і обматюкав росіян просто під час знімання.
Фрагменти фільму актор виклав в соцмережі.
Олександр Рудинський облаяв росіян в голлівудському фільмі
Український актор здивував Джорджа Клуні імпровізованим зверненням до росіян. Він зіграв роль військового Саші Бутенка у шпигунському трилері "Агенція".
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@sasha.rudynskyi
THE AGENCY is out on Paramount+ and Showtime directed by Joe Wright #paramountplus #showtime #agency♬ оригінальний звук - Олександр Рудинський
Актор під час зйомки сцени перестрілки віддався емоціям і додав репліку, якої не було в сценарії: "Слава Україні, с*ки!" Режисер Джо Райт, який працював разом із такими майстрами, як Ніл Бергер і Філіп Мартін, високо оцінив цю імпровізацію.
Однак, це не єдина сцена, яка випадково стала частиною серії. Рудинський розповів, як показати на пальцях герб України і цей момент вставили в сценарій. Актор надзвичайно пишається, що зміг додати важливі сенси в популярний проєкт.
@sasha.rudynskyi
“THE AGENCY” або «АГЕНСТВО» A scene from the second episode. The director of the second episode is - Joe Wright #agency #paramountplus #showtime #ukraine many thanks for this video: @Nazar Gecha♬ оригінальний звук - Олександр Рудинський
Нагадаємо, як Олександр Рудинський отримав роль у фільмі Джорджа Клуні та про що ця стрічка. Також актор Остап Ступка познайомив матір з молодою коханою.
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