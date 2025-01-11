Олександр Рудинський облаяв росіян в голлівудському серіалі — відео

Український актор Олександр Рудинський. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Український відомий актор Олександр Рудинський зіграв роль військового у шпигунському трилері "Агенція" Джорджа Клуні. Артист імпровізував і обматюкав росіян просто під час знімання.

Фрагменти фільму актор виклав в соцмережі.

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Український актор здивував Джорджа Клуні імпровізованим зверненням до росіян. Він зіграв роль військового Саші Бутенка у шпигунському трилері "Агенція".

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Актор під час зйомки сцени перестрілки віддався емоціям і додав репліку, якої не було в сценарії: "Слава Україні, с*ки!" Режисер Джо Райт, який працював разом із такими майстрами, як Ніл Бергер і Філіп Мартін, високо оцінив цю імпровізацію.

Однак, це не єдина сцена, яка випадково стала частиною серії. Рудинський розповів, як показати на пальцях герб України і цей момент вставили в сценарій. Актор надзвичайно пишається, що зміг додати важливі сенси в популярний проєкт.

Нагадаємо, як Олександр Рудинський отримав роль у фільмі Джорджа Клуні та про що ця стрічка. Також актор Остап Ступка познайомив матір з молодою коханою.