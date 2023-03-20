Акторка "Жіночого Кварталу" розповіла, який гумор "заходить" військовим

Акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик

Під час повномасштабної війни чимало артистів виступають перед захисниками та захисницями нашої країни. Серед них і акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик.

В коментарі Новому каналу вона розповіла про гумор під час війни та пригадала свій перший виступ перед військовослужбовцями.

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За словами багатьох артистів, гумор — це потужна зброя на інформаційному фронті. За лаштунками нового телевізійного шоу "єПитання" акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик розповіла, що на початку повномасштабно війни їй здавалося, що жартувати недоречно. Зірка вже думала, що її гумористичній кар’єрі настав кінець.

"Але ситуація змінилася в березні минулого року. Мене покликали виступити перед військовими. Взагалі не мала розуміння, які жарти потрібно підбирати. Поступово накривав страх. Що їм показувати? Як веселити? Як вони сприйматимуть жарти? Війна ж триває. Після кількох номерів військові почали сміятися. І я аж полегшено видихнула", — пригадала Песик.

Тоді Тетяна усвідомила, що все робить правильно, і нашим військовим потрібна підтримка. Тепер Песик знає, який саме гумор сприймають наші захисники та захисниці.

"З'ясувалося, що військовим актуальні жарти про війну не заходять. Схоже, їм потрібно було відпочити від цього й розвантажити мозок. Вони більше сміялися з номерів на побутові теми", — підсумувала акторка "Жіночого Кварталу".

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