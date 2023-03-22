Любимые украинские города актеров студии Квартал 95

Актеры студии "Квартал 95"

На 1 января прошлого года в Украине насчитывался 461 город. У каждого из нас есть один из них, который нравится больше всего. Это может быть город, где прошло детство. Или мегаполис, в котором удалось найти любовь или построить карьеру.

Новини.LIVE расскажет о любимых городах актеров студии "Квартал 95", о которых они рассказали за кулисами нового телевизионного шоу "Я люблю Украину".

Степан Казанин

У популярного актера любимый город Украины — Киев. По словам Степана, его сознательное знакомство со страной началось именно со столицы.

"Это было очень давно — в те времена, когда мы еще играли в КВН. Тогда мы с командой продержались целый сезон до финала и смогли увидеть Киев в разное время года, в разных цветах. И этот город прекрасен всегда, хотя больше всего я люблю весенний Киев, когда цветут каштаны... И я очень рад, что потом вместе с "Кварталом" мы переехали сюда жить. Это же столица. Конечно, в Украине очень много красивых городов — Львов, Одесса, Буковель... Но на первое место я бы поставил Киев ", — рассказал Казанин.

Если говорить о каком-то конкретном районе, то больше всего актеру нравится Русановка. Там он жил длительное время, и ему нравились каналы и выход в Днепр.

Вера Кекелия

В отличие от своего коллеги, шоувумен считает любимым городом родной Харьков. Там прошло ее детство, там до сих пор живут родители. Именно в первой столице Украины Вера впервые влюбилась и сделала первые шаги в достижении своей мечты.

"Там очень многое связано с моим любимым делом — с музыкой. Больше всего в Харькове мне нравятся мой родной дом, парк, мои любимые улицы, по которым я гуляю, когда приезжаю. Мне очень хочется поехать туда снова. К сожалению, я там уже не была больше года, но надеюсь, что очень скоро я увижусь с родным городом — я всем сердцем этого желаю. "Мы еще споем вместе эту песню в нашем городе…", как мы пели вместе с Мишей Крупиным (лидер группы "Коррупция". — Ред.) на концерте "Единого Квартала". А Миша Крупин также из Харькова. И мы с ним пели о нашем городе", — рассказала Вера.

Алина Блажкевич

У актрисы студии "Квартал 95" родной город также самый любимый в Украине. И это Херсон. По словам Алины, именно там немного раньше начинается весна.

"Сейчас в Киеве еще прохладно, а там уже тепло. Там начинают быстрее расцветать абрикосы и яблони. Там очень хорошо. Там так близко к морю. И там всегда пахнет солнцем. Поэтому я надеюсь, когда закончится война и будет наша победа, все украинцы съездят в Херсон и смогут насладиться таким спокойным, немного медленным, но очень классным городом", — сказала Блажкевич.

Ирина Гатун

Актриса выросла в городе Нежин, Черниговской области. И хотя она сейчас и живет в столице, родной край остается ее самым любимым регионом в Украине.

"В этом городе очень много мест, которые возвращают меня в детство. Каждая улочка напоминает мне моих три, пять, семь, 14 лет… Там прошла моя юность и все невероятные счастливые детские годы", — подытожила Ирина.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик рассказала, какой юмор "заходит" военным. Также мы вспоминали топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны.