Акторка серіалу "Доктор Хаус" звинуватила зірку шоу "Тед Лассо" у несплаті аліментів

Актори Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс

Американська акторка Олівія Вайлд звернулася до суду Лос-Анджелеса з вимогою притягнути до відповідальності свого колишнього чоловіка, зірку серіалу "Тед Лассо", кінозірку Джейсона Судейкіса. Вайлд заявляє, що оплачує всі витрати на догляд за сином та дочкою.

Про це повідомляє видання The Blast.

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Олівія просить суддю найближчим часом розглянути її запит на аліменти від колишнього чоловіка, а також зобов'язати його сплатити за послуги її адвоката та всі судові витрати, посилаючись на те, що Судейкіс заробляє набагато більше. Акторка запевняє, що з моменту розлучення з чоловіком не отримала від нього жодного цента.

"Джейсон нині не платить мені аліменти, попри мої прохання через адвоката узгодити тимчасову суму підтримки, щоб уникнути подальшого судового розгляду з цього питання. Хоча Джейсон і я розділили деякі витрати на дітей, такі як їхнє навчання в школі — на мені 100% витрат на догляд за дітьми, коли вони зі мною, включаючи, зокрема, їх харчування, одяг, догляд, позакласні заходи та транспортні витрати", — йдеться у заяві Олівії.

Згідно із законом штату Каліфорнія, якщо Джейсон заробляє набагато більше ексдружини, він зобов'язаний оплатити послуги її адвоката у розмірі 500 тисяч доларів.

Статки Вайлд

На забезпечення сім'ї в акторки йде 107 тисяч доларів на місяць. Витрати включають майже 60 тисяч доларів на "оренду/іпотеку" та чотири тисячі на "прання та прибирання". Акторка не вимагає в суді конкретну суму аліментів, яку хотіла б щомісяця отримувати від ексчоловіка, оскільки вона не має доступу до даних про його доходи.

Свої доходи Олівія не приховує від суду. Вайлд отримує зарплату в 40 тисяч доларів на місяць та 60 тисяч доходів від компанії Wilde та здачі в оренду нерухомості. Крім того, на її банківських рахунках лежить 645 тисяч доларів, а також вона має 10 млн доларів в інших активах. Втім, акторка зазначила, що ці статки і "поруч не стояли" з тими, які в її ексчоловіка.

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс одружилися у 2013-му після двох років стосунків. За рік у пари народився син Отіс, а ще за два — дочка Дейзі. Подружжя розлучилося 2020-го і досі не дійшли згоди щодо опіки над дітьми.

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