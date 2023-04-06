Актриса сериала "Доктор Хаус" обвинила звезду шоу "Тед Лассо" в неуплате алиментов

Актеры Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Американская актриса Оливия Уайлд обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием привлечь к ответственности своего бывшего мужа, звезду сериала "Тед Лассо", кинозвезду Джейсона Судейкиса. Уайлд заявляет, что оплачивает все расходы по уходу за сыном и дочерью.

Об этом сообщает издание The Blast.

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Оливия просит судью в ближайшее время рассмотреть ее запрос на алименты от бывшего мужа, а также обязать его оплатить услуги ее адвоката и все судебные издержки, ссылаясь на то, что Судейкис зарабатывает гораздо больше. Актриса уверяет, что с момента развода с мужем не получила от него ни одного цента.

"Джейсон сейчас не платит мне алименты, несмотря на мои просьбы через адвоката согласовать временную сумму поддержки, чтобы избежать дальнейшего судебного разбирательства по этому вопросу. Хотя Джейсон и я разделили некоторые расходы на детей, такие как их обучение в школе — на мне 100% расходов на уход за детьми, когда они со мной, включая, в частности, их питание, одежду, уход, внеклассные мероприятия и транспортные расходы", — говорится в заявлении Оливии.

По закону штата Калифорния, если Джейсон зарабатывает гораздо больше бывшей жены, он обязан оплатить услуги ее адвоката в размере 500 тысяч долларов.

Состояние Уайлд

На обеспечение семьи у актрисы уходит 107 тысяч долларов в месяц. Расходы включают почти 60 тысяч долларов на "аренду/ипотеку" и четыре тысячи на "стирку и уборку". Актриса не требует в суде конкретную сумму алиментов, которую хотела бы ежемесячно получать от бывшего мужа, поскольку она не имеет доступа к данным о его доходах.

Свои доходы Оливия не скрывает от суда. Уайлд получает зарплату в 40 тысяч долларов в месяц и 60 тысяч доходов от компании Wilde и сдачи в аренду недвижимости. Кроме того, на ее банковских счетах лежит 645 тысяч долларов, а также у нее 10 млн долларов в других активах. Впрочем, актриса отметила, что это состояние и "рядом не стояло" с тем, которое у ее эбывшего мужа.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис поженились в 2013-м после двух лет отношений. Через год у пары родился сын Отис, а еще через два — дочь Дейзи. Супруги развелись в 2020-м и до сих пор не пришли к согласию по поводу опеки над детьми.

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