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Меган Фокс та Machine Gun Kelly побачили разом на курорті на тлі чуток про їхнє розставання

5 квітня 2023 11:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторка Меган Фокс та музикант Machine Gun Kelly
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Тільки-но вщухли розмови про розставання акторки Меган Фокс зі співаком Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly), як знаменитостей побачили разом на відпочинку.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці 

Зіркову парочку зняли разом на відпочинку на Гаваях (США) в готелі Four Seasons на Великому острові. Як повідомляє видання з посиланням на очевидців, особливих почуттів одне до одного Меган та Колсон не проявляли. До речі, кінозірка в черговий раз змінила колір волосся.

Чутки про проблеми у їхніх стосунках з'явилися після того, як Меган видалила із соцмереж велику частину фотографій із Бейкером та підписалася на репера Емінема, який був давнім ворогом Колсона. Також вона опублікувала фрагмент тексту пісні Бейонсе: "Я відчуваю брехню у твоєму диханні", а пізніше пішла з Instagram і зняла обручку.

Згодом Меган Фокс повернулась в Instagram та прокоментувала чутки про зради Machine Gun Kelly. Також ми розповідали, що Фокс та Бейкер пішли до сімейного психолога, намагаючись врятувати свої стосунки. 

Раніше ми писали, що колишній коханий колумбійської співачки Шакіри, іспанський футболіст Жерар Піке розкритикував її шанувальників.

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