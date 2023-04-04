Жерар Піке розкритикував Шакіру та її шанувальників

Співачка Шакіра та футболіст Жерар Піке

Розставання колумбійської співачки Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке активно обговорюють у соцмережах. Знаменитості чи не щодня дають приводи це робити — артистка випускає пісні, в яких нагадує про зради спортсмена, та дає відверті інтерв’ю. Піке також не мовчить.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Футболіст заявив, що після розставання зі співачкою та новин про свій роман із 23-річною Кларою Чіа його постійно хейтять у соцмережах шанувальники Шакіри.

"Моя колишня — латиноамериканка... Ви просто не бачите ту критику, яку я отримую від її шанувальників. Дуже багато варварства", — заявив Піке.

Жерар зауважив, що йому немає справи до хейтерів та того, що вони говорять.

"Мені все одно. Я не знаю цих людей у реальності. У них немає свого життя, і вони тільки й можуть, що критикувати, як роботи. Чому я повинен надавати їх думці якесь значення?", — запитав футболіст в інтерв’юера, журналіста Жерара Ромеро.

Піке також зазначив, що якщо звертатиме на все це увагу, то "помре".

"Вони хочуть, щоб ви переживали, але якщо ви це робитимете, вони виграють. Ви повинні показати, що вам все одно, тому що це ще більше злить їх", — продовжив Піке.

Жерар також прокоментував одну з нових композицій Шакіри, в якій вона заспівала про нього та його нову дівчину.

"Ця тема з треком... Це нормально, просто мода така. Але іноді люди не думають про наслідки, які це може мати для іншої людини, на якій ви зганяєте свій гнів... Але це, звичайно, чудова ідея для співачки, якій потім кажуть: "О, ти — чортова королева", — підсумував 36-річний спортсмен.

Слова Піке викликали нову хвилю критики: його звинуватили у ксенофобії. Користувачі соцмереж запитують, чому футболістові обов'язково треба було згадати про те, що його колишня кохана — латиноамериканка. Коментатори впевнені, що так Жерар натякнув на те, що латиноамериканці — "дикуни" через те, що став об'єктом критики. Сама Шакіра пізніше написала у Twitter, що пишається тим, що вона латиноамериканка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шакіра попрощалась з Іспанією: куди після гучного розлучення з Піке переїжджає співачка. Також ми розповідали, що Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу американського телеведучого Джиммі Феллона.