Зірка серіалу Друзі Кортні Кокс отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді

Голлівудська акторка Кортні Кокс

Виконавиця ролі Моніки в культовому серіалі "Друзі", американська акторка Кортні Кокс, отримала зірку на "Алеї слави" у Голлівуді (Лос-Анджелес, США). Підтримати її, попри дощову погоду, приїхали колеги по шоу.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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58-річна зірка "Друзів" стала 2750-м кінодіячем, який отримав зірку на "Алеї слави". Підтримати Кортні Кокс приїхали зірки серіалу "Друзі", Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу.

Поруч з акторкою також були її подруга Лора Дерн, коханий Джонні Макдейд, з яким Кокс зустрічається з 2013 року, та 18-річна донька Коко Аркетт.

Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу у своїй промові розповіли, що дуже пишаються дружбою з Кортні Кокс.

"Дружити з Кортні — це все одно що бути сім'єю. З першого моменту нашого знайомства вона була такою відкритою, люблячою і уважною", — сказали акторки.

Чоловічий каст серіалу "Друзі" урочисту церемонію проігнорував.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кортні Кокс прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку. Також ми розповідали, чому голлівудський актор Меттью Перрі не любить дивитися серіал "Друзі".

Фото: Reuters