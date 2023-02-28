Зірка серіалу Друзі Кортні Кокс отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді

Акторка з серіалу "Друзі" отримала зірку в Голлівуді: хто з колег прийшов підтримати
Виконавиця ролі Моніки в культовому серіалі "Друзі", американська акторка Кортні Кокс, отримала зірку на "Алеї слави" у Голлівуді (Лос-Анджелес, США). Підтримати її, попри дощову погоду, приїхали колеги по шоу.
Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
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58-річна зірка "Друзів" стала 2750-м кінодіячем, який отримав зірку на "Алеї слави". Підтримати Кортні Кокс приїхали зірки серіалу "Друзі", Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу.
Поруч з акторкою також були її подруга Лора Дерн, коханий Джонні Макдейд, з яким Кокс зустрічається з 2013 року, та 18-річна донька Коко Аркетт.
Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу у своїй промові розповіли, що дуже пишаються дружбою з Кортні Кокс.
"Дружити з Кортні — це все одно що бути сім'єю. З першого моменту нашого знайомства вона була такою відкритою, люблячою і уважною", — сказали акторки.
Чоловічий каст серіалу "Друзі" урочисту церемонію проігнорував.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кортні Кокс прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку. Також ми розповідали, чому голлівудський актор Меттью Перрі не любить дивитися серіал "Друзі".
Фото: Reuters