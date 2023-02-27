Кортні Кокс прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку

Зірка серіалу "Друзі" прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку
На початку цього року світ активно обговорював скандальні мемуари "Запасний" принца Гаррі. В одній з частин книги герцог Сассекський згадав вечірку в будинку голлівудської акторки Кортні Кокс. Молодший син Чарльза III зізнався, що був під впливом алкоголю та наркотиків.
Цей інцидент вперше прокоментувала зірка серіалу "Друзі", пише видання US Weekly.
-
У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета
-
Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм
-
Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
"Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області
-
Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк
-
Військово-лікарська комісія 2023: скільки часу дають призовникам на проходження
-
Авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою
-
Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зустрінеться з українськими студентами: де та коли
-
Як ChatGPT може полегшити ваше життя: від перекладу до планування та організації
Деталі
Принц Гаррі зізнався на сторінках мемуарів, що він фанат серіалу "Друзі" та був закоханий у виконавицю ролі Моніки. Він згадав, що коли потрапив на вечірку в будинок Кокс, для хоробрості випив текіли та з'їв галюциногенні гриби. Але не уточнив, де їх узяв.
"Мені було цікаво, чи наберуся я колись мужності, щоб зізнатися їй у цьому", — згадав Гаррі.
Тоді його розсмішило сміттєве відро в туалетній кімнаті акторки. Принцу здалось, що аксесуар спілкується з ним.
Кортні Кокс підтвердила, що Гаррі справді залишався в її будинку на декілька днів.
"Я не читала книгу. Я хочу це почути, тому що я чула, що це справді цікаво", — прокоментувала ситуацію Кокс.
Коли Кортні запитали конкретно про психоделічну історію принца, актриса сказала: "Я не кажу, що там були гриби! Я точно не роздавала їх".
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли. Також ми розповідали, що принца Гаррі принизили на премії "Ґреммі-2023" через його історію з пенісом.