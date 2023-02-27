Кортні Кокс прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку

Голлівудська акторка Кортні Кокс

На початку цього року світ активно обговорював скандальні мемуари "Запасний" принца Гаррі. В одній з частин книги герцог Сассекський згадав вечірку в будинку голлівудської акторки Кортні Кокс. Молодший син Чарльза III зізнався, що був під впливом алкоголю та наркотиків.

Цей інцидент вперше прокоментувала зірка серіалу "Друзі", пише видання US Weekly.

Деталі

Принц Гаррі зізнався на сторінках мемуарів, що він фанат серіалу "Друзі" та був закоханий у виконавицю ролі Моніки. Він згадав, що коли потрапив на вечірку в будинок Кокс, для хоробрості випив текіли та з'їв галюциногенні гриби. Але не уточнив, де їх узяв.

"Мені було цікаво, чи наберуся я колись мужності, щоб зізнатися їй у цьому", — згадав Гаррі.

Тоді його розсмішило сміттєве відро в туалетній кімнаті акторки. Принцу здалось, що аксесуар спілкується з ним.

Кортні Кокс підтвердила, що Гаррі справді залишався в її будинку на декілька днів.

"Я не читала книгу. Я хочу це почути, тому що я чула, що це справді цікаво", — прокоментувала ситуацію Кокс.

Коли Кортні запитали конкретно про психоделічну історію принца, актриса сказала: "Я не кажу, що там були гриби! Я точно не роздавала їх".

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли. Також ми розповідали, що принца Гаррі принизили на премії "Ґреммі-2023" через його історію з пенісом.