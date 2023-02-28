Звезда сериала Друзья Кортни Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Голливудская актриса Кортни Кокс

Исполнительница роли Моники в культовом сериале "Друзья", американская актриса Кортни Кокс, получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде (Лос-Анджелес, США). Поддержать ее, несмотря на дождливую погоду, приехали коллеги по шоу.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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58-летняя звезда "Друзей" стала 2750-м кинодеятелем, получившим звезду на "Аллее славы". Поддержать Кортни Кокс приехали звезды сериала "Друзья", Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу.

Рядом с актрисой также была ее подруга Лора Дерн, возлюбленный Джонни Макдейд, с которым Кокс встречается с 2013 года, и 18-летняя дочь Коко Аркетт.

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу в своей речи рассказали, что очень гордятся дружбой с Кортни Кокс.

"Дружить с Кортни — это все равно что быть семьей. С первого момента нашего знакомства она была такой открытой, любящей и внимательной", — сказали актрисы.

Мужской каст сериала "Друзья" торжественную церемонию проигнорировал.

Напомним, ранее мы писали, что Кортни Кокс прокомментировала фрагмент мемуаров принца Гарри о наркотиках в ее доме. Также мы рассказывали, почему голливудский актер Мэттью Перри не любит смотреть сериал "Друзья".

Фото: Reuters