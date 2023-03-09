Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Шоу-бізнес arrow Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна arrow

Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

9 березня 2023 13:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в новій пародії
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує знімати пародії, аби підняти настрій та дух українців. Останнє відео зірка присвятив колишньому раднику Офісу Президента Олексію Арестовичу та російському блогеру Марку Фейгіну.

Пародія, опублікована на YouTube каналі Юрія Великого, потрапили в тренди відеоплатформи. 

Читайте також:

Деталі 

"Прямі ефіри Фейгіна та Арестовича дуже популярні в інтернеті і здебільшого практично завжди займають перші місця у трендах Ютуба. Особливо вони популярні серед жіночої аудиторії, і черговий їхній ефір до 8 березня можна вважати найкращим подарунком для прекрасної половини людства. Але досить важко виходити в прямий ефір, особливо якщо цей вечір ти пообіцяв провести з дружиною", — підписав відео Великий. 

Саме ситуацію, коли Арестович не може приєднатися до ефіру і обіграв в новій пародії актор студії "Квартал 95". Так званий Арестович повів дружину до ресторану. Який виявився популярною мережею столових. 

"Марк, дивися, обстановка, в цілому, романтична. Затишний ресторанчик, приємні офіціантки, і так далі, і так далі. Я був налаштований скептично, але в цілому, непогано", — сказав пародійний Арестович.

За добу відео Великого набрало майже 900 тисяч переглядів. 

Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші пародії Великого за рік повномасштабної війни. Також ми розповідали, що зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Джо Байдена.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:41 В СБУ відреагували на звинувачення невизнаного Придністров'я

14:39 Синоптики розповіли, в яких регіонах України завтра буде найтепліше

14:27 Польща завершила процес навчання воїнів ЗСУ і передала Україні ще 10 танків Leopard 2

14:22 У Британії через негоду оголосили тривогу 3 рівня, там скасували заходи королеви-консорт

Новина з відео

14:17 В Одеські області сильна пожежа: знову горить очерет

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:16 З'явилися деталі щодо ранкової атаки Херсону, обстріли досі тривають

14:13 Євроатом і 49 держав світу виступили з заявою після знеструмлення ЗАЕС через обстріл

14:12 Аграрії озвучили невтішні прогнози щодо майбутнього урожаю зерна

13:56 ​​​​​​​Верещук заявила, що батьки не можуть відмовитися від примусової евакуації дітей з Бахмута

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Новина з відео

14:17 В Одеські області сильна пожежа: знову горить очерет

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Новина з відео

11:22Загроза не минула: в Чорному морі досі є споряджені ракетоносії

Новина з відео

09:51 У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо

Новина з відео

06:20 День народження Тараса Шевченка: як невмирущі вірші Кобзаря стали сучасними музичними хітами

Новина з відео

22:35 У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

Актуальне по темі

None 9 Березень 14:41

В СБУ відреагували на звинувачення невизнаного Придністров'я

None 9 Березень 14:39

Синоптики розповіли, в яких регіонах України завтра буде найтепліше

None 9 Березень 14:27

Польща завершила процес навчання воїнів ЗСУ і передала Україні ще 10 танків Leopard 2

None 9 Березень 14:22

У Британії через негоду оголосили тривогу 3 рівня, там скасували заходи королеви-консорт

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB