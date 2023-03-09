Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в новій пародії

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує знімати пародії, аби підняти настрій та дух українців. Останнє відео зірка присвятив колишньому раднику Офісу Президента Олексію Арестовичу та російському блогеру Марку Фейгіну.

Пародія, опублікована на YouTube каналі Юрія Великого, потрапили в тренди відеоплатформи.

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"Прямі ефіри Фейгіна та Арестовича дуже популярні в інтернеті і здебільшого практично завжди займають перші місця у трендах Ютуба. Особливо вони популярні серед жіночої аудиторії, і черговий їхній ефір до 8 березня можна вважати найкращим подарунком для прекрасної половини людства. Але досить важко виходити в прямий ефір, особливо якщо цей вечір ти пообіцяв провести з дружиною", — підписав відео Великий.

Саме ситуацію, коли Арестович не може приєднатися до ефіру і обіграв в новій пародії актор студії "Квартал 95". Так званий Арестович повів дружину до ресторану. Який виявився популярною мережею столових.

"Марк, дивися, обстановка, в цілому, романтична. Затишний ресторанчик, приємні офіціантки, і так далі, і так далі. Я був налаштований скептично, але в цілому, непогано", — сказав пародійний Арестович.

За добу відео Великого набрало майже 900 тисяч переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші пародії Великого за рік повномасштабної війни. Також ми розповідали, що зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Джо Байдена.