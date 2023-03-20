Актриса "Женского Квартала" рассказала, какой юмор "заходит" военным

Актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик

Во время полномасштабной войны многие артисты выступают перед защитниками и защитниками нашей страны. Среди них и актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик.

В комментарии Новому каналу она рассказала о юморе во время войны и вспомнила свое первое выступление перед военнослужащими.

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По словам многих артистов, юмор — мощное оружие на информационном фронте. За кулисами нового телевизионного шоу "єПитання" актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик рассказала, что в начале полномасштабной войны ей казалось, что шутить неуместно. Звезда уже думала, что ее юмористической карьере настал конец.

"Но ситуация изменилась в марте прошлого года. Меня позвали выступить перед военными. Вообще не имела понимания, какие шутки нужно подбирать. Постепенно накрывал страх. Что им показывать? Как веселить? Как они будут воспринимать шутки? Война продолжается. После нескольких номеров военные начали. смеяться. И я даже облегченно выдохнула» , — вспомнила Песик.

Тогда Татьяна осознала, что все делает правильно, и нашим военным нужна поддержка. Теперь Песик знает, какой именно юмор воспринимают наши защитники и защитницы.

"Выяснилось, что военным актуальные шутки о войне не заходят. Похоже, им нужно было отдохнуть от этого и разгрузить мозг. Они больше смеялись над номерами на бытовые темы", — подытожила актриса "Женского квартала".

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