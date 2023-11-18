Акторку, яка назвала своє життя у РФ пеклом, визнали "іноагентом"

Російська акторка Яна Троянова. Фото: Google

Одна з найвідоміших російських акторок Яна Троянова, яка минулого року зникла з телеекранів та соціальних мереж й дала інтерв’ю Юрію Дудю, потрапила до списку так званих "іноагентів" у РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Троянова — "іноагент"

У повідомленні мін'юсту країни-терориста йдеться, що 50-річна Яна Троянова поширювала недостовірну інформацію про рішення, які ухвалює російська влада, і політика, яку вона проводить, а також виступала проти російського вторгнення в Україну.

"Здійснювала дії, спрямовані на формування негативного образу Російської Федерації та Збройних сил Російської Федерації. Брала участь як респондент на інформаційних майданчиках, що надаються іноземними ЗМІ та іноземними агентами. Проживає за межами Російської Федерації", — повідомили у мін'юсті країни "болот".

Акторка Яна Троянова. Фото: Google

Про акторку

50-річна росіянка облаштувалась у Франції. Вона зізналася, що покинула Росію восени минулого року.

"Мені було небезпечно залишатися. Я поїхала 15 жовтня (2022 року. — Ред). Дивно, що саме закінчуються зйомки серіалу, а біля мене вже працівники ФСБ", — зауважила актриса.

Росіянка пригадала, як вона не знайшла порозуміння з продюсерами телепроєктів. Акторка додала, що через чотири роки зможе отримати посвідку на проживання, а поки їй потрібно інтегруватися в суспільстві. При цьому Троянова зізналася, що її мрія — виїхати в Африку і зникнути.

Також вона розкритикувала Росію. Вона назвала батьківщину дном, а життя у РФ — пеклом.

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