СБУ повідомила про підозру путіністці Чичеріній, яка погрожувала українцям концтаборами Сибіру

Співачка Чичеріна. Фото: instagram.com/julia_chicherina/

Російська співачка Юлія Чечеріна активно підтримує диктаторський режим Путіна. Служба безпеки України повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка закликала українських військових здаватися у полон росіян.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Раніше Чичеріна опублікувала на власному Youtube-каналі відеозвернення, де закликала українських військових здаватися у полон окупантів. Співачка погрожувала українським бійцям ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

Після теракту росіян в Оленівці Чечеріна приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав окупантів. Вона також виправдовувала окупацію частини України.

Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.

У березні 2022 року Чечеріна незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Раніше путініст Газманов пригрозив країнам Балтії окупацією.

Нагадаємо, путіністка Віка Циганова дала скандальне інтерв'ю Дудю.