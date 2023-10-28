"Три години брехні, лицемірства та дурості" — у мережі рознесли інтерв'ю путіністки Циганової Дудю

Віка та Вадим Циганови. Фото: @vdud / YouTube

Журналіст Юрій Дудь взяв інтерв'ю у співачки Вікторії Циганової та її чоловіка, продюсера та директора Вадима Циганова. Після слів артистів на захист Путіна та окупації Криму користувачі у мережі не стримували свого обурення.

Про це свідчать коментарі під інтерв'ю Циганових інтернет-проєкту "вДудь".

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Віка Циганова та її чоловік Вадим підтримують Путіна та його політику. Пара їздить на фронт і пише пісні на підтримку російських військових. Відповідну риторику артистки транслювали і під час інтерв'ю журналісту.

У мережі розкритикували інтерв'ю путіністки Циганової Дудю. Фото: @vdud / YouTube

У мережі розкритикували інтерв'ю путіністки Циганової Дудю. Фото: @vdud / YouTube

У мережі розкритикували інтерв'ю путіністки Циганової Дудю. Фото: @vdud / YouTube

"Переглянула вже половину випуску, розболілася голова, захворів бік, випила дві таблетки, стан розбитий. Фу, яка мерзота. Яке місиво в голові цієї парочки?"

"Юрій, дякую Вам за це інтерв'ю. Тепер я розумію, що означає слово "МЕРЗОТА". Ось після цієї передачі при згадці цього слова у мене виникатимуть перед очима ці дві істоти. Не уявляю як можна витримати більше трьох годин цього мракобісся, брехні, лицемірства та дурості".

"Космічний потік хворої свідомості. Страшно бачити, що люди, проживши стільки років, нагромадили в голові цілковитий пронос марення. Не уявляю, скільки знадобилося самовладання Юрію, щоб витримати це", — коментують підписники каналу.

Вікторія Циганова прокоментувала бесіду із журналістом. Фото: Telegram/Вікторії Циганової

Сама Вікторія Циганова у своїх соціальних мережах запевнила, що відео брехливе, і взагалі це все нейромережа та deepfake, а не вони з чоловіком, та закликала не дивитися інтерв'ю.

Раніше путініст Газманов пригрозив країнам Балтії окупацією.

Нагадаємо, пропутінські співаки Григорій Лепс та Микола Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ.