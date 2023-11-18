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Актрису, назвавшую свою жизнь в РФ адом, признали "иноагентом"

18 ноября 2023 09:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актрису, назвавшую свою жизнь в РФ адом, признали "иноагентом"
Российская актриса Яна Троянова. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одна из самых известных российских актрис Яна Троянова, которая в прошлом году исчезла с телеэкранов и социальных сетей и дала интервью Юрию Дудю, попала в список так называемых "иноагентов" в РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

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В сообщении минюста страны-террориста говорится, что 50-летняя Яна Троянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и политику, которую она проводит, а также выступала против российского вторжения в Украину.

"Совершала действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации. Участвовала как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации", — сообщили в минюсте страны "болот".

Яна Троянова
Актриса Яна Троянова. Фото: Google

Об актрисе

50-летняя россиянка обосновалась во Франции. Она призналась, что покинула Россию осенью прошлого года.

"Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября (2022 года. — Ред). Удивительно, что именно заканчиваются съемки сериала, а возле меня уже работники ФСБ", — отметила актриса.

Россиянка вспомнила, как она не нашла понимания с продюсерами телепроектов. Актриса добавила, что через четыре года сможет получить вид на жительство, а пока ей нужно интегрироваться в обществе. При этом Троянова призналась, что ее мечта уехать в Африку и исчезнуть.

Также она раскритиковала Россию. Она назвала родину дном, а жизнь в РФ — адом.

Напомним, ранее мы писали, почему, по мнению известного режиссера, предательница Таисия Повалий работает на Кремль. Также мы рассказывали, что СБУ сообщила о подозрении путинистке Чичериной, которая угрожала украинцам концлагерями Сибири.

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