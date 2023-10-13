Алан Бадоєв розповів, коли покаже фільм про злочини росіян та на що підуть гроші від продажу квитків
Режесер Алан Бадоєв оголосив кінотеатральну прем’єру проєкту "Довга Доба". Національна прем’єра матиме благодійну мету.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.
100% вартості квитків підуть на персоналізовану допомогу військовим
Режисер та продюсер Алан Бадоєв спільно з "1+1 Україна" презентував другий офіційний трейлер документального проєкту "Довга Доба". Також команда розповіла, що доторкнутись до особистих щоденників українців та побачити історії героїв стрічки очима Алана Бадоєва можна буде у лютому 2024 року у кінотеатрах країни. Старт прокату присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення - другій річниці "довгої доби", яку переживає ціла нація.
"Саме у лютому для кожного з нас буде можливість нагадати собі про те, якими згуртованими ми вміємо бути. У кінотеатрах нашої країни ми будемо разом плакати, усміхатися, відчувати лють і водночас гордість за наших неймовірних людей, за спільний супротив ворогу, за нашу боротьбу, за свободу", — розповів Алан Бадоєв.
Покази проєкту будуть благодійними, виручені кошти від продажу квитків спрямують на допомогу тяжко пораненим військовим.
"Мрія нашої великої команди стала дійсністю. "Довга Доба" — це більш ніж кіно. Прем’єра стрічки також матиме благодійну мету — збір коштів на лікування наших воїнів. 100% вартості кожного квитка підуть на персоналізовану допомогу тяжко пораненим військовим. Кожен глядач, який придбає квиток на прем’єру стрічки, зробить свій внесок у спільну мету! Тож вже незабаром зустрінемось у кінотеатрах", — наголосив режисер та продюсер Алан Бадоєв.
Точна дата прем’єри та імена захисників, яким буде спрямована допомога, будуть оголошені згодом.
Документальний проєкт "Довга Доба" створений з 200 годин відео, знятого українцями на свої гаджети. Це унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима героїв і документ, написаний голосами українців. У сюжет фільму увійшли як історії людей, яким вдалося вижити під час військових дій, так і українці, які загинули від окупації.
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