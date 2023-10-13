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Алан Бадоєв розповів, коли покаже фільм про злочини росіян та на що підуть гроші від продажу квитків

13 жовтня 2023 10:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алан Бадоєв розповів, коли покаже фільм про злочини росіян та на що підуть гроші від продажу квитків
Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент проєкту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режесер Алан Бадоєв оголосив кінотеатральну прем’єру проєкту "Довга Доба". Національна прем’єра матиме благодійну мету.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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100% вартості квитків підуть на персоналізовану допомогу військовим

Режисер та продюсер Алан Бадоєв спільно з "1+1 Україна" презентував другий офіційний трейлер документального проєкту "Довга Доба". Також команда розповіла, що доторкнутись до особистих щоденників українців та побачити історії героїв стрічки очима Алана Бадоєва можна буде у лютому 2024 року у кінотеатрах країни. Старт прокату присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення - другій річниці "довгої доби", яку переживає ціла нація.

 

"Саме у лютому для кожного з нас буде можливість нагадати собі про те, якими згуртованими ми вміємо бути. У кінотеатрах нашої країни ми будемо разом плакати, усміхатися, відчувати лють і водночас гордість за наших неймовірних людей, за спільний супротив ворогу, за нашу боротьбу, за свободу", — розповів Алан Бадоєв.

Покази проєкту будуть благодійними, виручені кошти від продажу квитків спрямують на допомогу тяжко пораненим військовим.

"Мрія нашої великої команди стала дійсністю. "Довга Доба" — це більш ніж кіно. Прем’єра стрічки також матиме благодійну мету — збір коштів на лікування наших воїнів. 100% вартості кожного квитка підуть на персоналізовану допомогу тяжко пораненим військовим. Кожен глядач, який придбає квиток на прем’єру стрічки, зробить свій внесок у спільну мету! Тож вже незабаром зустрінемось у кінотеатрах", — наголосив режисер та продюсер Алан Бадоєв.

Точна дата прем’єри та імена захисників, яким буде спрямована допомога, будуть оголошені згодом.

Документальний проєкт "Довга Доба" створений з 200 годин відео, знятого українцями на свої гаджети. Це унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима героїв і документ, написаний голосами українців. У сюжет фільму увійшли як історії людей, яким вдалося вижити під час військових дій, так і українці, які загинули від окупації.

Раніше Бєдняков подивився докфільм "20 днів у Маріуполі" про його рідне місто.

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