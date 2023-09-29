Стало відомо, хто з зірок створив музику для фільму Алана Бадоєва про злочини росіян

Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент проєкту.

Відомий режисер та продюсер Алан Бадоєв розкриває все більше деталей про новий документальний проєкт "Довга доба". Стрічка була вироблена з 200 годин відео, знятого українцями на свої ґаджети.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Музичний символізм

Фільм являє собою унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима героїв і документ, написаний голосами українців.

Музикант Євген Філатов. Фото: менеджмент проєкту.

Над музичним оформленням документального проєкту працював відомий музикант та композитор Євген Філатов. Композитор каже, що в роботі над саундтреком використовував як класичні, так і зовсім неочікувані варіанти звучання.

"Для мене як для кінокомпозитора робота починається з пошуку звучання музичного ландшафту та музичних фарб, які я змішую. В проекті "Довга доба" є класичні приклади, коли музику грає симфонічний оркестр, але є і не зовсім некласичні. В процесі написання я експерементував, грав на дзвонах за допомогою смичка, грав на унікальному інструменті Юфон, який був зроблений на замовлення, співав, робив шумові ефекти. Це 100% ексклюзивний підхід. Офіційний саундтрек "Довга Доба" — 24 треки. Коли я порахував і виявилося, що їх дійсно 24 — дуже зрадів, тому що побачив в цьому символізм: 24 треки, 24 години", — каже композитор.

Філатов також додав, що для нього довга доба, як і для всіх українців, досі триває.

"Для мене довга доба, майже як для всіх українців, напевно, це весь цей довгий час після 24 лютого, в який ми живемо, боремося за нашу культуру, за нашу землю, за наше майбутнє", — каже Євген.

Над створенням музичного оформлення Євген працював у Чернігові, у родинній садибі своєї дружини Наталі Жижченко, більш відомої як Onuka. Дерев'яний будинок збудований у 1904 році, має велику майстерню музичних інструментів, адже дідусь Наталі Олександр Шльончик був майстром музичних інструментів. Останні декілька років Наталія та Євген займалися реставрацією будинку.

"Довга Доба" — це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали герої на свої ґаджети. Кожна хвилина відзнята українцями на мобільні телефони. Деякі герої вижили, деякі були вбиті.

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