Алан Бадоев рассказал, когда покажет фильм о преступлениях россиян и на что уйдут деньги от продажи билетов

Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

Режесер Алан Бадоев объявил кинотеатральную премьеру проекта "Довга Доба". Национальная премьера будет иметь благотворительную цель.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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100% стоимости билетов пойдут на персонализированную помощь военным

Режиссер и продюсер Алан Бадоев совместно с "1+1 Украина" презентовал второй официальный трейлер документального проекта "Довга Доба". Также команда рассказала, что прикоснуться к личным дневникам украинцев и увидеть истории героев картины глазами Алана Бадоева можно будет в феврале 2024 года в кинотеатрах страны. Старт проката посвящен второй годовщине полномасштабного вторжения — второй годовщине "длинных суток", которую переживает целая нация.

"Именно в феврале для каждого из нас будет возможность напомнить себе о том, какими сплоченными мы умеем быть. В кинотеатрах нашей страны мы будем вместе плакать, улыбаться, чувствовать ярость и вместе с тем гордость за наших невероятных людей, за совместное сопротивление врагу, за нашу борьбу, за свободу", — рассказал Алан Бадоев.

Показы проекта будут благотворительными, вырученные средства от продажи билетов будут направлены на помощь тяжело раненым военным.

"Мечта нашей большой команды стала действительностью. "Довга Доба" — это больше чем кино. Премьера ленты также будет иметь благотворительную цель — сбор средств на лечение наших воинов. 100% стоимости каждого билета пойдут на персонализированную помощь тяжело раненым военным. Каждый зритель, который приобретет билет на премьеру ленты, внесет свою лепту в общую цель!

Точная дата премьеры и имена защитников, которым будет направлена помощь, будут объявлены со временем.

Документальный проект "Довга Доба" создан из 200 часов видео, снятого украинцами на свои гаджеты. Это уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами героев и документ, написанный голосами украинцев. В сюжет фильма вошли как истории людей, которым удалось выжить во время военных действий, так и украинцы, погибшие от оккупации.

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