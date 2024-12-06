Alekseev та його колишня Синецька представили несподіваний трек — відео

Alekseev та Уляна Синецька. Фото: скриншот

Співак Alekseev та екссолістка "ВіаГри" Уляна Синецька несподівано представили спільний дует. Попри розставання, колишні закохані випустили чуттєвий трек та кліп до нього.

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі виконавця.

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Співак та його колишня дівчина запрем'єрили зворушливу пісню про кохання під назвою "Вальс".

Як розповіли екс-закохані, композиція була написана давно та чекала свого часу. Після розставання Alekseev та Уляна вирішили все ж таки дати треку шанс на існування.

"Ця пісня була написана декілька років тому, тоді ж ми і запланували наш дует. З багатьох причин реліз довелось перенести. Так, ми більше не разом, але щира творчість має право на існування. Якими б не були життєві обставини, ми з теплотою в серці ділимося з вами своїм "Вальсом", — розповіли артисти.

Варто зазначити, що росіянка Синецька вперше заспівала українською. Слухачі відзначили, що за роки життя в Україні співачка гарно оволоділа мовою.

Нагадаємо, Alekseev та Синецька розсекретили свої стосунки 2019 року. Увесь цей час пара проживала разом у Києві. Однак навесні 2024 року почали ходити чутки, що виконавці розбіглися. Пізніше, у жовтні, Alekseev підтвердив розставання з коханою.

Уляна Синецька та Alekseev. Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

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