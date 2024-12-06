Alekseev и его бывшая Синецкая представили неожиданный трек — видео

Alekseev и Ульяна Синецкая. Фото: скриншот

Певец Alekseev и экс-солистка "ВиаГры" Ульяна Синецкая неожиданно представили общий дуэт. Несмотря на расставание, бывшие влюбленные выпустили чувственный трек и клип к нему.

Премьера состоялась на YouTube-канале исполнителя.

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Певец и его бывшая девушка запремьерили трогательную песню о любви под названием "Вальс".

Как рассказали экс-влюбленные, композиция была написана давно и ждала в свое время. После расставания Alekseev и Ульяна решили дать треку шанс на существование.

"Эта песня была написана несколько лет назад, тогда же мы и запланировали наш дуэт. По многим причинам релиз пришлось перенести. Да, мы больше не вместе, но искреннее творчество имеет право на существование. Какими бы ни были жизненные обстоятельства, мы с теплотой в сердце делимся с вами своим "Вальсом", — рассказали артисты.

Стоит отметить, что россиянка Синецкая впервые спела по-украински. Слушатели отметили, что за годы жизни в Украине певица хорошо овладела языком.

Напомним, Alekseev и Синецкая рассекретили свои отношения в 2019 году. Все это время пара проживала вместе в Киеве. Однако весной 2024 года начали ходить слухи, что исполнители разбежались. Позже, в октябре, Алексеев подтвердил расставание с любимой.

Ульяна Синецкая и Alekseev. Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

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