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Дантес нарвався на хейт через дует з колишньою Жадана

5 грудня 2024 15:35
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Українці розкритикували дует Дантеса та Соловій
Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий український співак Володимир Дантес  вперше заспівав дуетом з Христиною Соловій. Зірки виконали легендарний хіт ансамблю ВІА Смерічка "Прилетіла ластівочка".

Відповідне відео Дантес опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Дантес та Христина Соловій виступили разом на концерті в Жовтневому палаці. Цей виступ Соловій був заключний перед творчою перервою. Співачка деякий час не планує давати концерти, а хоче сконцентруватися на написанні нового матеріалу.

Дантес опублікував фрагмент з виступу та нарвався на хвилю хейту.

"Скоро вас сильно закачає вусатий фанк", — звернувся до шанувальників Дантес"

Шанувальники засудили вибір Дантеса. Частина підписників музиканта відкрито заявила, що їх дратує Христина Соловій.

"Вова… ну камон. Соловій, серйозно ? Ти крутий виконавець з класною репутацією, розумний, достатньо мудрий. Чому?".

"Тільки не Соловій. Я раніше любила її пісні, але тепер принципово не слухаю!".

"Неочікуваний дует. І так, більше не можу слухати Соловій, неприємна дама".

"Це Христина Соловій? От наче голос є, зовні навіть симпатична дівчина і щира патріотка...але щось в ній є, що відштовхує".

Дантес нарвався на хейт через дует з колишньою Жадана - фото 1
Коментарі під публікацією Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.

Володимир Дантес соцмережі Христина Соловій українські зірки хейт

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