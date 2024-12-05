Українці розкритикували дует Дантеса та Соловій

Дантес нарвався на хейт через дует з колишньою Жадана
Відомий український співак Володимир Дантес вперше заспівав дуетом з Христиною Соловій. Зірки виконали легендарний хіт ансамблю ВІА Смерічка "Прилетіла ластівочка".
Відповідне відео Дантес опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Дантес заспівав з Соловій
Дантес та Христина Соловій виступили разом на концерті в Жовтневому палаці. Цей виступ Соловій був заключний перед творчою перервою. Співачка деякий час не планує давати концерти, а хоче сконцентруватися на написанні нового матеріалу.
Дантес опублікував фрагмент з виступу та нарвався на хвилю хейту.
"Скоро вас сильно закачає вусатий фанк", — звернувся до шанувальників Дантес"
Шанувальники засудили вибір Дантеса. Частина підписників музиканта відкрито заявила, що їх дратує Христина Соловій.
"Вова… ну камон. Соловій, серйозно ? Ти крутий виконавець з класною репутацією, розумний, достатньо мудрий. Чому?".
"Тільки не Соловій. Я раніше любила її пісні, але тепер принципово не слухаю!".
"Неочікуваний дует. І так, більше не можу слухати Соловій, неприємна дама".
"Це Христина Соловій? От наче голос є, зовні навіть симпатична дівчина і щира патріотка...але щось в ній є, що відштовхує".
Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.
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