Alekseev заспівав українською для своєї коханої, росіянки Уляни Сінецької

Уляна Сінецька і Микита Алєксєєв. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Alekseev анонсував новий трек, точніше — перекладену версію старого хіта "Навсегда". Артист на відео заспівав для своєї дівчини, ексвіагрянки Уляни Сінецької, яка родом з Росії.

Зворушливий ролик опублікував в Instagram.

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Микита Алексєєв вже 5 років у стосунках зі співачкою Уляною Сінецькою, яка є громадянкою Росії, проте живе вже довгий час в Україні.

Дівчина співака — ексучасниця гурту ВіаГра і на початку повномасштабного вторгнення знаходилася по роботі в Росії. Проте одразу після 24-го лютого залишила країну-агресорку і через деякий час повернулася в Україну до коханого.

Час від часу артист публікує нові фото і відео з дівчиною. Цього разу він заспівав для неї українську версію свого хіта, закохано дивлячись у її очі.

Прем'єра пісні "Назавжди" відбудеться завтра. Поки що виконавець опублікував лише шматочок треку і музичного відео.

Нагадаємо, DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя і Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку не наважувалися випускати.

Також ми писали, що ALEKSEEV переспівав українською свій легендарний хіт "Как ты там".