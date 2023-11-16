Alekseev заспівав українською для своєї коханої, росіянки Уляни Сінецької
Alekseev анонсував новий трек, точніше — перекладену версію старого хіта "Навсегда". Артист на відео заспівав для своєї дівчини, ексвіагрянки Уляни Сінецької, яка родом з Росії.
Зворушливий ролик опублікував в Instagram.
Зізнався у коханні
Микита Алексєєв вже 5 років у стосунках зі співачкою Уляною Сінецькою, яка є громадянкою Росії, проте живе вже довгий час в Україні.
Дівчина співака — ексучасниця гурту ВіаГра і на початку повномасштабного вторгнення знаходилася по роботі в Росії. Проте одразу після 24-го лютого залишила країну-агресорку і через деякий час повернулася в Україну до коханого.
Час від часу артист публікує нові фото і відео з дівчиною. Цього разу він заспівав для неї українську версію свого хіта, закохано дивлячись у її очі.
Прем'єра пісні "Назавжди" відбудеться завтра. Поки що виконавець опублікував лише шматочок треку і музичного відео.
@alekseevsinger
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Нагадаємо, DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя і Пономарьов зачарували чуттєвою баладою, яку не наважувалися випускати.
Також ми писали, що ALEKSEEV переспівав українською свій легендарний хіт "Как ты там".
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