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ALEKSEEV переспівав українською свій легендарний хіт "Как ты там"

4 серпня 2023 18:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
ALEKSEEV переспівав українською свій легендарний хіт "Как ты там"
Співак ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак ALEKSEEV переспівав українською свій хіт "Как ты там". Зірці довелося витратити чимало часу на переклад.

Про це сам ALEKSEEV сказав у коментарі до відео в Youtube.

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Сьогодні пісні потрібніші навіть більше, ніж раніше 

Пісню артист представив п'ять років тому. Вона стала чи не однією з основних візитівок творчості ALEKSEEV. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист вирішив відмовитися від мови агресора у своєму репертуарі.

 

ALEKSEEV переклав пісню українською, новою версією треку"Як ти там" артист поділився на своєму YouTube-каналі.

"Моїй команді знадобився час, щоб зробити переклад, в якому залишиться той же сенс пісні і все буде звучати органічно. Я переконаний, що перекладати потрібно так, щоб українською вийшло краще ніж було раніше. Якщо про переклад кажуть "непогано", вважаю, можна навіть не починати. В нас було багато версій перекладу, але найкращу створив Олег Боднарчук, також є в новому тексті кілька рядків і від мене. Сьогодні я відчуваю, що мої пісні потрібні навіть більше, ніж раніше. Вони про наше сьогодення", — говорить співак.

За перший день уривок пісні "Як ти там" у новому звучанні на інстаграм-сторінці артиста переглянуло близько півмільйона фоловерів. А шанувальники все більше діляться в мережі власними версіями легендарної пісні.

Команда співака працює над перекладами інших пісень.

Нагадаємо, Макс Барських випустить перший повністю україномовний альбом.

Раніше Макс Барських переклав українською хіт "Хочу танцювати".

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